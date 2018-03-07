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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відомого російського репера внесли до "чорного списку" Міністерства культури

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Олексій Долматов (сценічний псевдонім –Guf)
Олексій Долматов (сценічний псевдонім –Guf) / Фото з відкритих джерел

Міністерство культури України на підставі звернення Служби безпеки України доповнило ще сімома прізвищами перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Серед них відомий російський репер Олексій Долматов (сценічний псевдонім –Guf).

Відповідний наказ оприлюднено на офіційному сайті Міністерства.

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Оновити Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Міньков Олександр Віталійович, Баширов Олександр Миколайович, Долматов Олексій Сергійович, Фрейндліх Аліса Брунівна, Циганова Вікторія Юріївна, Буйнов Олександр Миколайович, Доліна Лариса Олександрівна,
– йдеться у повідомленні.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.


Олександр Маршал (справжнє ім'я Олександр Міньков) — російський співак, бас-гітарист, автор пісень. Відомий як учасник рок-груп Аракс, Цветы і Gorky Park, а також як сольний виконавець.


Фрейндліх Аліса – російська актриса. Підтримує анексію Криму Росією та агресивну політику Путіна стосовно України.


Олексій Долматов, більш відомий під псевдонімом Guf — реп-виконавець, співзасновник і колишній учасник групи "CENTR".


Лариса Доліна — радянська і російська естрадна і джазова співачка.


Олександр Баширов – російський актор, кінорежисер.


Вікторія Циганова - російська співачка, актриса, композитор.


Олександр Буйнов – російський співак, актор ,композитор, шоумен.

Наразі до "чорного списку" внесено 131 людину.

Теги: Новини України СБУ Новини Росії Україна – Росія Музика Міністерство культури України
Джерело: 24 Канал
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