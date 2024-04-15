США не зацікавлені в ескалації: чи переконав Байден Нетаньягу не бити по Ірану

Президент США Джозеф Байден переконував прем’єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не завдавати удар у відповідь по Ірану. Однак кілька членів уряду Ізраїлю мають протилежну думку. Це може завдати шкоди країні.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, зауваживши, що без підтримки США Ізраїль не зможе вести військові дії. Тимчасом є один важливий фактор, який вказує на те, що атаки у відповідь не буде.

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Ніхто не зацікавлений в ескалації

Президент Джозеф Байден та США, за словами Міл-Мана, не зацікавлені зараз в ескалації Ізраїлю. Крім цього, це не є в інтересах Ізраїлю – створити ситуацію, в якій буде ескалація та військові дії проти Ірану, адже воювати на декількох фронтах є складно.

Зараз це не вигідно нікому. Навіть Іран заявив, що він робить цю атаку і все, якщо не буде відповіді від Ізраїлю,

– зауважив колишній посол Ізраїлю в Росії.

Однак в кабінеті прем’єр-міністра Ізраїлю, за словами колишнього посла Ізраїлю в Росії, є "гарячі голови", які потребують атаки та помсти Ірану.

Ці люди не служили в армії, вони навіть не розуміють, що це таке та розказують армії, як потрібно діяти. Це викликає не тільки подив, а велике розчарування та злість у багатьох громадян Ізраїлю. Я надіюсь, що Нетаньягу вистачить політичної волі не зробити дурниць,

– зазначив Міл-Ман.

Позиція Байдена

Байден, за словами колишнього посла Ізраїлю в Росії, чітко сказав Нетаньягу, що, якщо Ізраїль буде атакувати, американці не будуть брати в цьому участі та не будуть допомагати Ізраїлю.

Це серйозне попередження, не дивлячись на заяви в уряді Ізраїлю. Всі прекрасно розуміють, що без США не можливо продовжувати будь-які дії проти Ірану, тому, я думаю, що це їх заспокоїть,

– прокоментував Міл-Ман.

Реакції не буде

За словами колишнього посла Ізраїлю в Росії, сьогодні, 15 квітня, управління по справі тилу ізраїльської армії оголосило про те, що громадяни можуть повертатися до своїх щоденних обов’язків, скасовують всі заходи безпеки, які прийняли до цього.

Це один із сигналів, що, ймовірно, прямої військової реакції на дії Ірану не буде,

– додав Міл-Ман.

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