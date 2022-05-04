Відповідь має дати контрозвідка і вона буде публічною, – Данілов про "розмінований" Чонгар

У мережі лунають заяви про, так би мовити, здачу Херсона та нібито "розмінований" міст через Чонгар. Ці чутки прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.

Під час війни, не можна нічого заздалегідь розрахувати. Данілов зазначив, що була відповідь Генштабу щодо цієї теми. Однак насамперед це питання до військової контррозвідки.

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Я припускаю, що це може бути прорахунок або інше дійство. Треба розібратись,

– зазначив секретар РНБО.

Однак він додав, що відповідь буде обов'язково. Про це розкажуть публічно.

Як росіяни пройшли міст через Чонгар

Російським окупантам дійсно вдалося прорватися з окупованого Криму на Південь. Вони пройшли через селище Чонгар. При цьому міст, що з'єднує окупований Крим та материкову Україну, мав бути замінований.

У Генштабі спростували чутки про начебто "незамінування" Чонгару. Однак сили російського противника переважали у 15 разів. Хоча остаточні висновки зроблять після завершення бойових дій.

Яка ситуація в Херсоні

Росіяни тимчасово окупували Херсон, хоча місцеве населення опирається цьому. Люди постійно виходять на мітинги, які загарбники жорстко розганяють.

Розвідка Великої Британії озвучила чергові плани Росії щодо Херсонської області. Через цей регіон окупанти хочуть продовжувати наступ на Україну. Передовсім мовиться про атаки у напрямку Миколаєва, Кривого Рогу, а також Одеси.

Так, окупанти не полишають спроб вийти на кордон Херсонщини. Вони шукають слабкі місця в обороні українських позицій.

Крім того, російські окупанти намагаються відрізати мешканців Херсонщини та Запоріжжя від зв'язку. У Держспецзв'язку стверджували, що російські військові відключили зв'язок і доступ до інтернету.

Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповідав, що окупанти вивозять з регіону зерно та трактори. Вони спробують зробити демографічну кризу, а потім – гуманітарну, аби тиснути на людей голодом.

До речі, 2 травня біля Херсона пролунав потужний вибух. Очевидці розповідали, що ударна хвиля була такої сили, що в будинках затряслися вікна.

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