Відповідь може бути різною, – Путін про відмову НАТО розглядати пропозиції про безпеку

Росія представила на розгляд НАТО та США так звані "договори про безпеку" – це фактично ультиматум щодо нерозширення Альянсу. Володимир Путін заявив, що у разі відмови відповідь Москви може бути "різною".

Про це глава держави-агресорки заявив в одній з програм на російському телебаченні. Путін назвав відповідь Москви "військово-технічною".

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Пропозиції підготують військові експерти, – Путін

Відповідь може бути різною. Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти,

– заявив Путін.

Таку відповідь глава Кремля пообіцяв, якщо Вашингтон та НАТО "не почує Росію і цього разу". Путін переконує, що Москва не хоче припинення перемовин, натомість прагне "юридично оформлених зобов'язань".

Консультації між НАТО та Росією можуть відбутись вже у січні

Зазначимо, що представники Росії та НАТО проведуть консультації вже незабаром. ЗМІ називають можливою датою 12 січня. Таке рішення ухвалив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. У цей самий день відбудеться засідання керівників генеральних штабів країн НАТО.

Тим часом У Росії заявляють, що на переговорах зі США йтиметься саме про "нерозширення НАТО"

Що відомо про вимоги Росії щодо нерозширення НАТО:

Так звані "договори про гарантії безпеки" оприлюднило російське МЗС.

У документах Москва вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід, а, отже, і невступу України в Альянс.

У Держдепі частину з вимог Москви назвали неприйнятними.

У НАТО заявили, що готові до перемовин з представниками Кремля.

Про те, що наговорив Путін на щорічній пресконференції, дивіться у "Такі справи":