У Зеленського відповіли Лаврову, який підло брехав про бажання "швидко закінчити війну"

Радник глави Офісу Президента відповів на цинічні заяви глави російського МЗС про бажання "швидко закінчити війну". Посадовець зауважив, що Росії треба вивести свої війська з території України.

Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що у глави російського Міністерства закордонних справ немає усвідомленого розуміння. Мовиться й про розуміння того, що для припинення війни Лаврову не треба їхати в Бразилію.

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Що відомо про відповідь на брехню Лаврова

Михайло Подоляк відповів на заяву Сєргєя Лаврова, що нібито Росія хоче "закінчити війну". Радник Андрія Єрмака вкотре зауважив, що це не Україна зайшла на чужу територію, а російська армія.

Навіщо говорити риторичні речі? Є Лавров (глава МЗС Росії – 24 Канал) і є усвідомлене розуміння, якого немає у Лаврова, що підстав для конфлікту не існує, що ви прийшли на суверенну територію і мордуєте її сьогодні. Для того, щоб це все зупинити, не треба їхати до Бразилії. Хочеш закінчити якомога швидше? Виведи війська,

– заявив Подоляк.

Радник глави Офісу Президента пригадав, що формула миру Володимира Зеленського досить чітка – можемо говорити про будь-що, на будь-яких майданчиках, обговорювати будь-які ініціативи (ядерну, продовольчу, міграційну безпеку) після першого пункту – вийдіть за межі території України.

Зауважте Президента Бразилії, який виступив з низкою проросійських заяв, запросили в Україну

Що заявив Лавров у Бразилії