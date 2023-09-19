Не тільки Шуфрич, – Данілов анонсував відповідальність для депутатів від ОПЗЖ у Верховній Раді

Секретар РНБО прокоментував підозру нардепу від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестору Шуфричу. Він запевнив, що всі представники цієї партії не мають права представляти інтереси українців.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що цим політикам "недовго лишилося пересуватися". До речі, Шуфричу вже обрали запобіжний захід і він проведе 60 днів у СІЗО, пише 24 Канал.

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Данілов прокоментував діяльність нардепів від забороненої "ОПЗЖ"

Що стосується Нестора Івановича (Шуфрича – 24 Канал), то все до того йшло. Інша справа, що у Верховній Раді треба поставити питання про перебування там ОПЗЖ. Те, що вони поміняли назву, не значить, що вони поміняли свою суть. Вони закликали до нас Росію – пам'ятаємо ефіри, на які вони ходили. Я хочу попередити, що їм недовго лишилося пересуватися, вони всі будуть притягнуті до відповідальності,

– запевнив секретар РНБО.

Посадовець додав, що деякі діячі досі відвідують ефіри російських пропагандистів і поки ще пересуваються територією нашої країни.

Зверніть увагу! 15 вересня 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України заборонив партію "Опозиційна платформа – За життя". Тоді в СБУ пояснювали, що партію заборонили на основі рішення РНБО та указу президента. Останні ґрунтувалися на доказах деструктивної діяльності "ОПЗЖ", які зібрала СБУ у межах реагування на загрози національній безпеці.

Варто зауважити, що проросійські депутати перед забороною "ОПЗЖ" створили групу "Платформа за життя та мир", до якої й входить Шуфрич.

Справа Шуфрича: коротко