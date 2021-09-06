Відповіді будуть найближчим часом, – Монастирський про ДТП за участі Трухіна

6 вересня 2021 , 11:31
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Денис Монастирський розповів, що матеріали справи щодо ДТП за участі Олександра Трухіна передали до ДБР. Саме це відомство розслідує справи, суб'єктами яких є нардепи.

У Державному бюро розслідувань вже почали шукати можливих свідків резонансної ДТП. Очевидців інциденту просять звернутися до відомства.

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Я впевнений, що найближчим часом будуть отримані всі відповіді на запитання, які є,
– наголосив Монастирський.

Зауважте! "Слуга народу" Данило Гетманцев заявив, що питання ДТП, вочевидь, розглянуть під час засідання фракції. Політик зауважив: це станеться, коли будуть перші відомості. Водночас розглядатимуть лише факти, а не інформацію з соцмережі. 

ДТП з нардепом Трухіним: головне

  • Скандальне ДТП сталося ще 23 серпня.
  • ЗМІ повідомили, що саме нардеп від "Слуги народи" Олександр Трухін став винуватцем ДТП. Учасниками аварії стали відразу 3 автомобілі. 
  • Постраждали 6 людей. Зокрема, керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
  • Трухін згодом зізнався, що справді був на місці ДТП. Нардеп наголосив: він нібито максимально сприяє розслідуванню інциденту. Також політик зауважив, що постраждав під час аварії та лікується.
Автор: Мар'яна Бекало