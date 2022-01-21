Відповіді на "гарантії безпеки" будуть наступного тижня, – Лавров після зустрічі з Блінкеном

Сергій Лавров каже, що Вашингтон дасть відповіді на "гарантії безпеки" Кремля наступного тижня. У них Росія вимагає, аби НАТО не розширювалось на Схід, тобто, аби Україну не приймали до Альянсу.

Таку заяву міністр закордонних справ Росії зробив після зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він зазначив, що політики обговорювали Україну.

До теми У фокусі – Україна: у Женеві відбулися переговори Блінкена і Лаврова

Наступного тижня дадуть письмові відповіді на всі наші пропозиції,

– сказав Лавров.

Він також цинічно додав, мовляв, Росія з уст офіційних представників ніколи не погрожувала українцям.

Чи оприлюднять відповіді

Лаврова запитали, чи опублікує Москва ці відповіді у ЗМІ. Той відповів, що це треба питати у США, оскільки документи їхні.

До речі, Блінкен підтвердив, що США дадуть письмові відповіді Росії наступного тижня.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше теж підтверджував, що НАТО планує невдовзі надати Росії письмову відповідь.

Зверніть увагу! Перемовини Блінкена та Лаврова відбулись у Женеві 21 січня. Зустріч тривала 1,5 години. Говорили про ймовірну ескалацію конфлікту з Україною.

Блінкен висловив сподівання на дипломатичний шлях, однак зізнався, що очікував більших результатів від переговорів.

Що треба знати про так звані "гарантії безпеки"

Кремль вимагає юридичних гарантій нерозширення НАТО. Фактично основною вимогою є, щоб до Альянсу не приймали Україну.

На початку 2022 року представники НАТО говорили про це з Росією. Відбувалось засідання Ради Росія – НАТО. Генсек Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО готове до діалогу з Росією щодо так званих "гарантій безпеки". Зокрема, обговорити місце проведення військових навчань та розташування ядерних ракет.

У результаті Росія доводить, нібито її не розуміють. Захід наголошує, що ніхто не може диктувати умови та ставити під сумнів політику відчинених дверей НАТО.

До речі, Столтенберг запрошував усіх учасників Ради Росія – НАТО на серію нових зустрічей. Хоче обговорити з ними питання європейської безпеки.

До теми – Росія прагне залякати Україну, але лише її зміцнює, Підгорає: