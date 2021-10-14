Відповіла категорично: Скороход допитали у справі про смерть Полякова

Народну депутатку Анну Скороход допитали у справі про смерть Антона Полякова. На її думку, політик помер не внаслідок насильницької смерті.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. За словами Скороход, вони з Поляковим жили разом із весни 2021 року, повідомив заступник глави МВС.

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"На прямі запитання про наявність тих чи інших підозр щодо можливої насильницької смерті депутата вона відповіла досить категорично: "Ні", – сказав Євген Єнін.

У поліції Києва вже підтвердили, що саме нардепка Скороход була співмешканкою Полякова. Проте через якусь сварку він не хотів їхати до неї.

Нещодавно з'явилася інформація, що останні години життя Антон Поляков провів саме з помічником Анни Скороход Русланом Джамбулатовим.

Депутат випивав і мав приблизно 1 проміле у крові. Чоловіки роз'їжджали містом приблизно півтори години, а згодом помічник Скороход спровадив Полякова на таксі.

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