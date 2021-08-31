Відповіли Кулебі: в ЄС готові консультувати Україну щодо питання "Північного потоку-2"

В Європейській Комісії запевнили, що надають великого значення енергетичній безпеці України. Вони готові провести консультації, запитані Києвом через подальшу реалізацію проєкту "Північний потік-2".

Про це у Брюсселі повідомили 31 серпня, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

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Ми направили нашим українським колегам відповідь, в якій висловили готовність обговорювати та продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою,

– йдеться у повідомленні.

"Ми перебуваємо у постійному контакті з українською владою з багатьох питань, зокрема з питань енергетики, та з нетерпінням очікуємо можливості обговорити з нашими українськими колегами як найкраще виконати їхнє прохання щодо консультації", – продовжили в Єврокомісії.

При цьому наголосили, що Європейський Союз "як і раніше надає великого значення енергетичній безпеці України".

Ми, як і раніше, готові обговорити будь-які питання, що хвилюють Україну,

– додали у Брюсселі.

В Україні переконані, що реалізація проєкту загрожує безпеці держави та порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

"Північний потік-2": що відомо

США та Німеччина 21 липня 2021 року підписали угоду про запуск "Північного потоку-2". Документ розкритикували в Європарламенті.

Представники МЗС Польщі та України виступили зі спільною заявою про те, що країни спільно протистоятимуть запуску газогону.

Радник глави ОП Тимофій Милованов переконаний, що у разі запуску трубопроводу Україна втрачатиме близько 1,5 мільярда доларів.

Дмитро Кулеба 22 липня заявив, що Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після оголошення про угоду між ФРН та США.

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