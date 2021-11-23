Відпрацювали застосування ядерної зброї: у Росії злякались стратегічних бомбардувальників США

У Міноборони Росії впевнені, що США активно відпрацьовували застосування ядерної зброї. На думку глави міністерства Сергія Шойгу, саме задля цього американські бомбардувальники підлітали на відстань 20 кілометрів до російського кордону.

За словами Шойгу, російські військові фіксують суттєве зростання активності авіації ВПС США. Про це він розповів під час зустрічі з міністром оборони Китаю Вей Фенхе.

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За місяць росіяни нарахували 30 вильотів американських літаків

За останній місяць здійснено близько 30 вильотів до кордонів Росії, що в 2,5 раза більше, ніж за відповідний період минулого року,

– сказав Шойгу.

Міністр оборони держави-агресорки переконує, що під час навчань стратегічних сил США Global Thunder 10 бомбардувальники відпрацьовували застосування ядерної зброї проти Росії з обох напрямків – західного та східного.

Шойгу наголосив на "геополітичній турбулентності"

За словами Шойгу, найближча відстань, на яку американські літаки наближались до кордону, – 20 кілометрів.

Цікаво, що таку заяву Шойгу озвучив на зустрічі з китайським міністром. Саме Китай Росія позиціонує як одного з найважливіших стратегічних партнерів. На думку міністра держави-агресорки, це партнерство особливо актуальне в умовах "геополітичної турбулентності".

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