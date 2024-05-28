У польському МЗС не виключають відправку військ в Україну
Джерело:Gazeta Wyborcza
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не став відкидати сценарій, коли потрібно буде відправляти війська в Україну. Втім, він не окреслив, які саме задачі будуть виконувати польські військові в Україні у разі позитивного рішення.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не став відкидати можливість відправки своїх військ в Україну.
Дивіться також Бельгія передасть Україні 30 літаків F-16: перші прибудуть до кінця року
Путін не має знати про плани Польщі
Радослав Сікорський, коментуючи плани з протистояння Росії, відповів на запитання про готовність Польщі відправити війська в Україну. Він також уточнив деякі нюанси щодо розголошення намірів про відправку.
Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів,
– зазначив польський глава МЗС.
Водночас Радослав Сікорський не став уточнювати, якою буде роль польських військ у разі їх перекидання в Україну.
Позиції західних країн відносно відправки військ в Україну різняться
- В уряді Естонії "серйозно" обговорюють можливість відправки військ на захід України, щоб допомогти Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт.
- Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що країнам НАТО не варто боятися відправляти війська до України для навчань бійців ЗСУ. Вона переконана, що атака на навчальний персонал не спровокує 5 статтю Альянсу про взаємну оборону.
- Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що його країна не виключає можливості відправки наземних військ в Україну. Втім, це станеться у випадку загострення конфлікту з Росією.
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, на якого нещодавно здійснили замах, раніше заявляв, що відправка словацьких військових до України неможлива. Така заява пролунала на тлі розмов про залучення до війни армії Франції.
- Водночас, коли багато хто зрозумів, що війна може легко перейти на територію НАТО та ЄС та допускають введення військ в Україну, США поки що проти. Натомість там кажуть, що можуть втрутитися лише з 2 причин: якщо Росія залучить Білорусь або атакуватиме країни Балтії, Польщу чи Молдову.