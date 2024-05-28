У польському МЗС не виключають відправку військ в Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не став відкидати сценарій, коли потрібно буде відправляти війська в Україну. Втім, він не окреслив, які саме задачі будуть виконувати польські військові в Україні у разі позитивного рішення.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не став відкидати можливість відправки своїх військ в Україну.

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Путін не має знати про плани Польщі

Радослав Сікорський, коментуючи плани з протистояння Росії, відповів на запитання про готовність Польщі відправити війська в Україну. Він також уточнив деякі нюанси щодо розголошення намірів про відправку.

Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів,

– зазначив польський глава МЗС.

Водночас Радослав Сікорський не став уточнювати, якою буде роль польських військ у разі їх перекидання в Україну.

Позиції західних країн відносно відправки військ в Україну різняться