Можлива відправка військ союзників в Україну: прем'єр Франції підтвердив слова Макрона

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що країна може відправити своїх солдатів до України. Водночас, за його словами, мова йде не про військовослужбовців, які будуть безпосередньо воювати на фронті.

Прем'єр-міністр Франції назвав Росію прямою та безпосередньою загрозою для Франції на усіх рівнях. Він також додав, що ніхто з представників французької влади не може змиритися з перспективою перемоги Росії в Україні.

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У якому форматі можлива відправка військ союзників в Україну

Габріель Атталь, коментуючи виступ президента Франції у Сенаті, заявив, що країна має можливість відправити своїх військовослужбовців в Україну. Він також зазначив, що мова не йде про безпосередню участь французьких військових на фронті.

Коли ми говоримо про французьких солдатів, ми цілком можемо говорити про солдатів, які беруть участь у навчаннях, протиповітряній обороні або обороні певної кількості кордонів,

– заявив французький прем'єр.

Він також зазначив, що позиція Росії у відношенні до України та країн заходу стала більш жорстокою.

Відправка військ НАТО в Україну: що відомо