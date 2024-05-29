У Німеччині виступили проти відправки своїх інструкторів до України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не відправлятиме своїх інструкторів для тренувань українських солдат в Україну.

За словами Пісторіуса, вигода не може порівнятися з ризиками такого рішення. Водночас варто зазначити, що дискусія щодо можливості відправи західних інструкторів все ще триває.

Зокрема, з Францією вже підписані документи, хоч остаточного рішення все ще немає.

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Позиція Німеччини

Борис Пісторіус заявив, що Берлін вважає відправку німецьких інструкторів в Україну "невиправданим ризиком".

Додана вартість, якої я не бачу, неспівмірна з ризиком і зусиллями, які доведеться докласти, тому для нас це не варіант,

– сказав він.

Варто вказати, що на зустрічі міністрів оборони держав ЄС, що відбулася 27 травня, обговорювали можливість тренувань українських військових на території України західними інструкторами.

Відправка французьких інструкторів