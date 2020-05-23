Як організувати відпустку-2020: закордонний відпочинок дешевим точно не буде

Скільки буде коштувати поїздка на море в цьому році і що робити, щоб не упустити сезон літніх відпусток – розповіла директор туристичної агенції.

Куди їхати, щоб не віддати за літній відпочинок всі наявні гроші? Що робити, якщо тур вже був оплачений, але не відбувся і чого чекати від літнього відпочинку в 2020 році? Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла засновник і директор туристичного агентства Tasty travel, активна мандрівниця по Україні Дарина Сапожнікова.

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Найстабільніша ціна – в Туреччині та Єгипті

Дарина Сапожнікова / Фото з архіву Сапожникова

Літній відпочинок в цьому році буде дорожче торішнього?

Дорожче. Тому що, якщо він і буде, то вимоги, які до нього виставлять міністерства охорони здоров'я різних країн, будуть досить складними. Необхідно буде виконувати додаткові умови, які вимагатимуть додаткових витрат. Тому закордонний відпочинок в цьому році дешевим не буде точно.

Можемо вже прогнозувати наскільки дорогим він буде?

Поки складно сказати. На літо в принципі ціни ніколи не були дешевими. У наших улюблених Туреччині та Єгипті стабільно, з року в рік, до кінця травня ціни були більш-менш пристойні. А з червня і до кінця серпня вони різко зростали на хороші готелі.

Якщо зараз дивитися самий бюджетний варіант тризіркового готелю в Туреччині, то вийде близько 600 доларів на двох, але ціни постійно збільшуються. Бюджетна "п'ятірка" – близько 900 доларів. У Єгипті ціни на відпочинок на початку липня в п'ятизірковому готелі стартують з 750 доларів на двох.

Бюджетні готелі в форматі "все включено" нам в цьому році будуть доступні?

Складно сказати. Знову-таки, через ті вимоги, які виставлені до безпечного відпочинку. Наприклад, в готелях повинен бути додатковий лікар, потрібно проводити додаткову дезінфекцію, має витримуватися відстань між туристами.

В основному, готелі – це мас-маркет. Вони розраховані на те, що багато людей приїжджають до них на відпочинок, вони всі натовпом йдуть їсти, всі натовпом йдуть на пляж і там щільненько лежать. Зараз же відпочиваючим потрібно заплатити за свій відпочинок, за додаткові сервіси і за вільне місце поруч з собою.

А які вимоги з безпеки висувають Туреччина і Єгипет?

У них ще тривають дискусії. Щось постійно змінюється і якісь конкретні тенденції визначити неможливо. Що я бачу по туристам – люди кудись полетять тільки після того, як їм скажуть, що це безпечно, все під контролем і продезінфіковано.

Коли починати бронювати тури

Відпочинок в Туреччині і Єгипті в цьому році буде дорожчим / Фото з архіву Сапожникова

Чи можна зараз розраховувати на те, що до осені до нас повернеться можливість відпочити на морі за прийнятні гроші і вже починати бронювати тури?

Складно зараз передбачити, як воно буде. Можливо, через те, що влітку нормального сезону не буде, він просто зрушиться на осінь. Можливо, буде новий спалах вірусу, про який починають говорити, і всі знову закриють кордони. Цього року всі розгублені. Бронювати щось на осінь я особисто своїм туристам поки не раджу.

Чому?

Тому що нічого не зрозуміло. Якщо хтось вже вклав гроші і йому треба перебронювати відпочинок – це, можливо, хороший варіант. Тоді за ці ж гроші можна полетіти відпочивати восени, коли відпочинок, можливо, буде коштувати дорожче. Можна спробувати ризикнути, сплачені гроші вам все одно швидко не повернуть. Але якщо гроші у вас поки на руках – краще почекати і нікуди їх не вкладати.

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Вигідніше бронювати поїздки до дати вильоту?

Так. Тоді буде зрозуміло, полетиш ти на відпочинок чи ні. Можливо, через місяць щось зміниться, але поки все працює так. Все незрозуміло, а вкладати гроші в "незрозуміло" немає сенсу. Є ризик, що в таких умовах турист заплатить гроші, але ніхто нікуди не полетить, або не отримає всі послуги в повній мірі.

Від туроператорів ситуація теж не залежить, вони зав'язані на тому, що відбувається в інших країнах і у їх партнерів. Занадто багато зовнішніх факторів впливають на ситуацію. У минулі роки могла виникнути ситуація, коли ти забронювала відпочинок в одному готелі, а приїхавши в країну, тебе за фактом везуть в інший готель. Таке особливо часто траплялося в дешевому сегменті турецьких готелів. Тепер же високий ризик того, що різні неприємні ситуації будуть траплятися ще частіше.

Бронювати тури вигідніше ближче до дати вильоту / Фото з архіву Сапожнікової

Що робити тим людям, які заздалегідь бронювали собі тури і вже зараз розуміють, що вони нікуди не їдуть? Просити турагента повернути гроші?

Дивись, у турагента грошей немає. Коли турист оплачує тур, турагент тут же пересилає гроші туроператору. Який, в свою чергу, тут же їх передає своїм партнерам, оплачуючи наперед всі ті послуги, які хоче отримати турист. Виходить, що гроші туриста розкидаються на ті осередки, з яких складається його тур. Зібрати їх назад – складно.

На якому компромісі зійшлися на ринку зараз. Гроші туриста зберігаються, вони заморожені і як тільки з'явиться можливість, турист зможе їх використовувати. Деякі туроператори готові міняти тури без доплати, деякі – кажуть, що, можливо, доведеться доплатити якусь різницю, тому що якась різниця в ціні все ж буде.

Що можуть зробити туристи?

Поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, і контактувати зі своїм турагентом. Турагенти кожен день відстежують, що змінюється у операторів, які з'являються додаткові варіанти і пропозиції.

Окрема історія з людьми, які планували відпочинок під час карантину, і бронювали якісь тури. Є ті, хто не встиг оформити повернення грошей – все, що вони заплатили, автоматично переходить на депозит, який можна використовувати до кінця року. Тим же, хто це повернення встиг оформити з якимись штрафами в 10-20%, все обіцяють повернути після карантину в порядку живої черги. Думаю, коли туроператори повернутися до більш-менш нормальній роботі, все стане зрозуміліше, тому що зараз дуже важко домогтися від когось якихось відповідей. У будь-якому випадку, всім бажаючим дадуть можливість скористатися цими грошима для майбутнього відпочинку. Головне, щоб туроператор не збанкрутував.

Що вигідніше – оформляти повернення чи залишати гроші на майбутній відпочинок?

Все залежить від бажання і можливостей. Якщо людина хоче відпочити в цьому році, то, звичайно, депозит – більш вигідний варіант. Якщо ж живі гроші на руках потрібніші – потрібно домагатися повернення, але це буде дуже тривалий процес після закінчення карантину.

Куди їхати влітку

Дарина Сапожнікова / Фото з архіву Сапожнікової

Тим, хто не хоче втрачати можливості відпочити влітку, що робити? Які варіанти бюджетного відпочинку можуть бути?

Якщо говорити про закордонний відпочинок – треба стежити, що буде відбуватися в Європі. Можливо, саме вона стане тим рятівним кругом, який зможе врятувати наш літній відпочинок і нерви. Але це не точно. Можна поглядати на автобусні тури до Європи з відпочинком на морі. До автобусних перевезень вже виставили вимоги з безпеки, туроператорам буде простіше розрахувати фіксовану вартість. Як правило, туроператори домовляються з невеликими готелями недалеко від пляжу. Головний мінус такого відпочинку – довга дорога до моря. В основному переїзд займає добу.

Я б дивилася на відпочинок в Україні. Тому що на цей відпочинок ми точно зможемо доїхати. Інше питання, яким буде рівень цього відпочинку і чи зможуть українські готелі надати нам той сервіс, до якого ми звикли, відпочиваючи в Туреччині і Єгипті. Втім, можливо, це якраз той рік, коли варто спробувати для себе щось нове: сплави, походи, ті ж гори. Або знайти ті місця, де ви ще не були.

Ти б особисто що своїм туристам рекомендувала з варіантів літнього відпочинку?

Ой, багато чого. У нас є абсолютно чарівна Тернопільська область з прекрасними пропозиціями по сплавах. Їздити там на машині абсолютно неможливо через якість доріг, але плавати на катамаранах або каяках – просто відмінно. Там дуже красива природа, чарівні водоспади, занедбані старі замки і особняки. Це – варіант спокійного і тихого відпочинку з мінімальною кількістю людей.

Прогнозують зростання туристів на острові Джарилгач у Херсонській області. Оскільки це – національний парк і там не можна будувати ґрунтовних будинків, готелів там немає. Там – відпочинок на природі в наметі. У цьому є свої плюси. До вас в табір забрідають олені, кабани підходять і тикаються в тебе носиками, казкові заходи сонця й світанки прямо на березі моря. У минулому році, коли ми там були, вже починали будувати тимчасові фанерні будиночки. Все дуже просто: стіни, ліжка, невелика веранда з виглядом на море. Це не готель, звичайно, але, все ж, і не намет.

Відпочинок на острові Джарилгач у Херсонській області / Фото з архіву Сапожникікової

Карпати і Закарпаття повністю готові до прийому туристів хоч зараз. Там сервіс не розрахований на мас-маркет. Він розрахований на затишний відпочинок далеко від людей своєю маленькою компанією. Але, можливо, зараз саме в цьому і буде його перевага. Термальні джерела в Косино. Садиби на будь-який бюджет в Яремче або Ворохті. Красник, де дуже мало туристів, зате з полонини відкривається гарний вид на Чорногірський хребет. У Славському багато варіантів житла будь-якого рівня і є чим зайняти себе. Лумшори – колишній чеський бальнеологічний курорт, де можна релаксувати в чанах з мінеральними водами. Тихі будиночки навколо Синевира. На Тячівщині пропонують прекрасний відпочинок в будинку на дереві. Це – максимально інстаграмний вид відпочинку, коли прокидаєшся і п'єш ранкову каву на балкончику, з видом на гори і хмари. Словом, там навчилися робити красиво для туристів. Одна біда – дороги.

Ще варіанти?

Маса. Є Черкаська область. Це – відмінний варіант заміського відпочинку для киян. Там безліч баз відпочинку, які давно сумують за туристам, і прекрасна природа. Це для тих, кому хочеться відпочити в лісах біля озера. Чернівецька область у нас максимально недооцінена. Там багато готелів, причому досить непоганого рівня уздовж річки Дністер. У нас є Хмельницька область, з її скельними монастирями дивовижної краси і Бакотою. Сплави на Південному Бузі на Вінничині. Останнім часом набирають популярність тури по забутим особнякам і церквам. Тут Чернігівщина і Житомирщина дійсно дивують.

У нас є на що подивитися і чим зайнятися. Цілком можливо, що це буде саме той рік, коли український турист навчитися насолоджуватися різними видами відпочинку, а не тільки лежанням на пляжі.

Сплави – варіант спокійного відпочинку на воді / Фото з архіву Сапожникової

А якщо хочеться моря, але не на Джарилгач і не в Одесу, куди їхати?

В Одеській області, недалеко від Тузловського лиману, є Лебедівка. Там чисто, білі пляжі і умовно комфортно. Як і в Затоці, можна знайти варіант відпочинку на різний бюджет, але людей поменше поки що. Кінбурнська коса, де є варіанти відпочинку в невеликих сімейних готелях.

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Є пляжний відпочинок в районі Бердянська і Маріуполя, але там про сервіс рівня Туреччини і Єгипту говорити складно. В принципі, рівень послуг і сервісу пляжного відпочинку в Україні – обійняти і плакати. За пристойний готель доведеться заплатити дорожче, ніж в Європі.