Відставка після війни: Резніков розповів, що робитиме

Міністр оборони України відповів на питання, чи думав піти у відставку. Олексій Резніков сказав, що це його мрія після Перемоги.

Також міністр пригадав, що його дружина плакала, коли його призначили на посаду. Варто пригадати, що на тлі скандалу з закупівлею продуктів у Міноборони ходили чутки про відставку міністра. Однак він тоді подякував за критику та запевнив, що робить висновки.

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Що сказав Резніков про відставку після війни

Олексій Резніков в інтерв'ю відповів на питання, чи думав йти у відставку.

Ах, це моя мрія! І вже тим більше моєї дружини. Вона плакала, коли мене призначили міністром, цим я вам все і сказав. Ми чекаємо на день перемоги, тому що він дозволить мені підписати заяву про звільнення і повернутися до приватного життя,

– заявив міністр оборони.

Глава міністерства додав, що цей етап його життя "дуже, дуже важкий".

Дружина міністра – 36-річна українська телеведуча та психологиня Юлія Зорій. Пара одружилась влітку 2020 року. 56-річний Олексій Резніков тоді був віцепрем'єр-міністром України та міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вони взяли шлюб у пункті пропуску Каланчак , що на адміністративній межі з окупованим Кримом.

Також у розмові міністр зауважив, що Володимир Зеленський двічі пропонував йому посаду міністра оборони. Вперше під час розмови наприкінці серпня 2021 року Олексій Резніков "ввічливо відмовився від пропозиції".

Я більше бачив себе в зіткненнях з юридичними проблемами, можливо, у відкритті нових юридичних фронтів з Росією в міжнародних судах. Або у співпраці з генеральним прокурором та міністерствами закордонних справ та юстиції. Я думав, що переконав його, але через місяць він викликав мене до себе в кабінет і, щойно я увійшов, сказав: "Добре, міністр оборони",

– пригадав глава Міноборони.

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