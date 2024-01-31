У Пентагоні відреагували на чутки про "відставку" Залужного

Останніми днями у мережі активно обговорюють ймовірне звільнення Залужного. У США відповіли, чи Київ повідомляв про якесь рішення з цього приводу.

29 січня увечері низка ЗМІ із посиланням на власні джерела, а також телеграм-канали писали про те, що Главкома звільнили. Водночас в Офісі президента спростували ці чутки.

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Це справа України

Під час брифінгу у речника Пентагону Пета Райдера спитали, чи повідомляла українська влада про рішення замінити Головнокомандувача.

Своєю чергою Райдер відповів, що не слідкує за змінами у командуванні ЗСУ. Також він наголосив, що це справа України обговорювати свої внутрішні справи.

Залужного хотіли "звільнити"

Журналісти The New York Times вважають, що відставку Главкома справді планували. Вони поспілкувалися з українським експосадовцем на умовах анонімності. Той розповів, що уряд хотів відправити Залужного у відставку, однак відмовився від цього рішення після того, як новина просочилася у мережі. Тепер процес звільнення Головнокомандувача вирішили сповільнити.

Також член українського парламенту повідомив, що рішення про відставку ухвалено не було, оскільки нібито немає людини, якою можна було б негайно замінити Залужного.

The Econimist писав про те, що 29 січня на зустрічі генерала і президента, останній запропонував Залужному посаду секретаря РНБО, однак він відмовився.

Також у виданні припустили, хто міг би замінити чинного Главкома. Журналісти зазначили, що це могли бути 58-річний Олександр Сирський або 38-річний Кирило Буданов. Перший проявив себе під час оборони Києва і контрнаступу у Харківській області, однак через жорсткі рішення він не має великої популярності серед військових. Другий має нетрадиційний підхід до командування. Ходять чутки, що очільник ГУР відмовився від посади Главкома в останній момент.

BBC написало, що Зеленський нібито неодноразово готував відставку Залужного для того, аби перезавантажити всю систему органів оборони України.

"Відставка" Залужного: що відомо