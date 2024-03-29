Були вагомі причини, – Олександр Сирський про відставку Валерія Залужного

На початку лютого президент оголосив про великі кадрові зміни у керівництві Збройних Сил України. Зокрема, він замінив Головкома. Замість Валерія Залужного було призначено Олександра Сирського.

Звільнення Залужного викликало багато суспільного ажіотажу. Лунали голоси, які висловлювали невдоволення відставкою "залізного генерала". Чинний Головнокомандувач дав свою оцінку цій ситуації.

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Так було треба

Коментуючи звільнення свого попередника, генерал Сирський підкреслив, що якщо президент країни в активну фазу війни ухвалив таке рішення, на це були вагомі причини.

Водночас Головком заявив, що почав працювати разом із Залужним ще до повномасштабного вторгнення. Разом генерали пройшли пліч-о-пліч найважчі часи російської агресії.

Сирський зазначив, що він із Залужним діяли як одна команда.

Бойові офіцери – на керівних посадах

За словами Головнокомандувача, зміни у керівництві ЗСУ передбачають відпрацювання алгоритмів роботи органів військового управління на всіх рівнях. Від чіткої та злагодженої роботи з'єднань по всій вертикалі залежить не лише успіх кожної з військових операцій, але й життя людей.

На переконання Сирського, у штабі повинні добре знати потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці.

Головком заявив, що саме тому склад Генштабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом.

Кадрові зміни у війську: що відомо

8 лютого президент Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади Головкома і призначив на неї колишнього очільника Сухопутних військ Олександра Сирського.

За місяць стало відомо, що глава держави підтримав кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії.

Також були здійснені ротації інших командувачів. Замість генерал-лейтенанта Сергія Шаптали Генштаб очолив генерал-майор Анатолій Баргилевич. Заступниками Сирського стали Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. Заступниками Баргилевича обрали Олексія Шевченка, Михайла Драпатого та Володимира Горбатюка. Новим очільником Сил ТрО став Ігор Плахута, а новим командувачем Сухопутних військ генерал Олександр Павлюк.

Нещодавно Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на неї ексглаву Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.