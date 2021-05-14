"Слуги" незабаром обговорять можливість відставки Степанова

Депутати від "Слуги народу" найближчим часом розглянуть питання ймовірної відставки міністра МОЗ Максима Степанова. У фракції неоднозначна позиція щодо цього: є і прибічники і люті противники.

Депутатська фракція обговорюватиме це питання, найімовірніше, у понеділок, 17 травня. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший заступник глави фракції і керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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Відставка Степанова: є і "за", і "проти"

Обговорювати питання відставки міністра МОЗ будуть на засіданні депутатської фракції. Корнієнко зазначає: одностайного судження щодо цього питання у партії немає.

У нас є частина людей, які гаряче "за"звільнення, частина людей, які не дуже "за", і частина людей, які гаряче "проти" . Тому необхідно домовитися,

– сказав Корнієнко.

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