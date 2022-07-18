Раптове рішення щодо Баканова та Венедіктової: що є справжньою підставою

Прогнозовано сьогодні продовжують обговорювати усунення від посад генпрокурорки та голови СБУ. Для тих, хто помилково вирішив, що їх звільнено, офіс президента сьогодні дав роз'яснення, що остаточне рішення буде залежати від внутрішніх розслідувань в СБУ та ГПУ.

Заступник керівника офісу Андрій Смирнов сказав: "Задля того, щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються і працівників СБУ, які підозрюються в співпраці з росією і так само, що стосується прокурорів, президентом були прийняті відповідні рішення про відсторонення".

Читайте Навіщо Банкова влаштувала хитру рокіровку з Бакановим та Венедіктовою

"Пункт Баканова"

Я вирішив знову перечитати 47 статтю Дисциплінарного статуту, з посиланням на яку був відсторонений Іван Баканов. Закінчується ця стаття таким пунктом:

Командир (начальник), який усунув підлеглого від виконання службових обов'язків без достатніх підстав, несе за це відповідальність.

Важливо Три "але", без яких зміни в СБУ будуть лише перестановкою ліжок

Пачки зрадників

Зрозуміло, що в даному випадку підставами є велика кількість зареєстрованих справ про держзраду і, як висловився пан Смирнов, те, що "на шостому місяці війни ми продовжуємо виявляти фактично пачками таких людей в кожному з цих органів".

Але все одно цікаво, якою є ця відповідальність у випадку "президент – голова СБУ"?

Також цікаво – Баканов і Венедіктова не звільнені: представник ОП зробив дивну заяву: дивіться відео