Хто отримає відстрочку від мобілізації у травні: що говорить новий закон

18 травня новий закон про мобілізацію вступить у силу. Відповідно до нього, низка категорій військовозобов'язаних чоловіків зможе отримати відстрочку від призову.

16 квітня президент Зеленський підписав закон під номером 10449. Міноборони пояснило, кого з чоловіків не призвуть наступного місяця.

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Кого не мобілізують

Нагадаємо, що відстрочка від мобілізації – це не звільнення від служби, а відкладання військового обов'язку на якийсь термін. Тому чоловіки від 18 до 60 років, які отримали відстрочку залишаються на обліку в ТЦК. Відповідно до змін у законодавстві, вона може надаватися щонайменше 8 категоріям осіб.

Заброньовані за органами влади та перебувають на спеціальному військовому обліку;

Особи з інвалідністю усіх трьох груп або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я;

Родини з трьома і більше дітьми до 18 років, одинокі батьки;

Усиновлювачі, опікуни сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Особи, що займаються доглядом за хворими членами сім'ї. Військовозобов'язані першого ступеню споріднення сім'ї, де ж члени з інвалідністю першої та другої груп;

Члени сімей, де є загиблі та пропалі безвісти під час АТО та інших оборонних заходів, члени сімей загиблих Героїв України з числа Небесної сотні;

Особи, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, наукові та науково-педагогічні працівники;

Посадовці державних органів, народні депутати, судді, члени уряду, працівники органів військового управління;

дипломатичні службовці, держслужбовці у сфері кібербезпеки та ІТ (апарату Верховної Ради, Кабміну та Офісу президента);

інші особи визначені законом.

Хто може отримати бронь

Нове законодавство дозволяє забронювати від призову три категорії військовозобов'язаних.

По-перше, це ті, хто працюють у державних органах і органах самоврядування. По-друге, йдеться про чоловіків, які працюють у національних, безпекових, правоохоронних органах, судах, установах правосуддя тощо.

Броню отримати можуть працівники на мобілізаційних підприємствах та критично важливих для економіки та оборони.

Зазначимо, що Мінкульт вніс до критично важливих підприємств Національну оперу, Пересувний цирк та телемарафони. Таке рішення міністерства викликало невдоволення у суспільства.