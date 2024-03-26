Мобілізація в Україні: хто може отримати право на відстрочку від мобілізації

В Україні продовжується загальна мобілізація та воєнний стан. Відтак, усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути примусово призвані до війська, якщо у них немає відстрочки.

Для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, військовозобов'язаному громадянину необхідно підтвердити підстави у ТЦК, куди слід з'явитися за повісткою. В чинному законодавстві прописані категорії осіб, які мають на це право.

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Хто має право на відстрочку

Уряд уточнив перелік хвороб і станів, які надають право на відстрочку від мобілізації.

Кого не мобілізують:

тяжкі деформації опорно-рухового апарату;

інфекційні захворювання (гепатит, ВІЛ);

психічні розлади, синдром Дауна, шизофренія;

чоловіки, які відновлюються після операції;

чоловіки, яким після операції встановили ендопротези.

У законі також зазначено, що вагітні жінки, навіть якщо мають військову або медичну спеціальності, чи прийшли добровільно, не підлягають мобілізації.

Кого не можуть примусово мобілізувати

Чоловіки з відстрочкою від військової служби все ж можуть бути піддані мобілізації, якщо добровільно проходять медичний огляд і висловлюють бажання долучитися до армії.

Відстрочка не звільняє від служби в армії як такої, а тільки дозволяє відтермінувати мобілізацію.

Відстрочка надається за наявності таких підстав:

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

для здобуття освіти і для заняття наукою та викладанням;

за наявності бронювання;

через професійну діяльність.

Наголошується, що навіть у випадку отримання відстрочки, особа залишається на військовому обліку.

Бронювання, як одна з підстав відстрочки, передбачає спецоблік у військових органах. Документи, що підтверджують бронювання, видані профільним міністерством, отримуються також відповідно до закону у військових органах обліку.

Відстрочка для здобуття освіти або заняття наукою

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Бронювання працівників

Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за:

органами державної влади;

іншими державними органами;

органами місцевого самоврядування;

підприємствами, установами і організаціями;

За станом здоров'я

Особи, які були визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців з подальшим проходженням військово-лікарської комісії;

вагітні жінки, які є військовозобов'язаними.

За сімейними обставинами

Жінки та чоловіки, які утримують трьох або більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які виховують дитину (дітей) віком до 18 років у якості опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, повний перелік яких є в законі;

жінки та чоловіки, які мають дружину (чоловіка) чи батьків з інвалідністю I чи II групи, і не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних утримувати їх за законом;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції у таких категоріях:

Військовослужбовці або працівники військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і були безпосередньо в районах антитерористичної операції. Працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції і загинули або пропали безвісти у районах її проведення. Особи, які були частиною добровольчих формувань, утворених для захисту незалежності та територіальної цілісності України, які потім були включені до складу військових формувань або правоохоронних органів. Особи, які були частиною добровольчих формувань, але не були включені до складу офіційних військових формувань чи правоохоронних органів, проте співпрацювали з ними під час антитерористичної операції.

За професією

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

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