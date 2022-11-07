Окупанти почали заявляти родичам про відступ із Херсонщини: куди їх перекидають
Російські військові, схоже, відступають з Херсонського напрямку. Про це окупанти заявляють у розмовах зі своїми рідними.
Українським розвідникам вдалося перехопити розмову 21-річного окупанта Романа Федорінов, який, ймовірно, родом з Красноярського краю. Росіянин проходить військову службу в танковому батальйоні 205 окремої мотострілецької бригади.
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Окупанти відступатимуть до Криму
21 жовтня у телефонній розмові з родичами росіянин повідомив про відступ з Херсонської області. За попередньою інформацією, росіяни відступатимуть до окупованого Криму.
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Військовий Федорінов сказав у розмові з рідними, що російська армія йде назад і припустив, що навіть відступлять у Росію. Зокрема, й для ремонту танку.
Окупант поплакався, що їх 4 дні бомбили 152-ми без упину. Також він заперечив інформацію, що буцімто російські військові в Херсоні пішли вперед. Загарбник закликав не слухати новини.
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Що відбувається у Херсонській області
- ЗСУ продовжують контрнаступ у Херсонській області, який розпочався наприкінці літа. Нещодавно українські воїни звільнили від окупантів селище Мала Сейдеменуха.
- На території Херсонщини відбуваються підозрілі дії з боку окупаційних військ. Наприклад, 3 листопада з будівлі Херсонської ОДА таємниче зник прапор Росії.
- Також у Херсоні перестали транслюватися російські телеканали, а натомість з'явилося українське радіо "Суспільне". Мешканці правобережжя Херсонщини повідомляли, що окупанти покинули блокпости в деяких населених пунктах.
- У ЗСУ кажуть, що окупанти намагаються створити враження багатопланового розвитку подій – вони і окопуються, і евакуюються. Ймовірно, Росія хоче створити ілюзію "відходу" з Херсонщини та заманити ЗСУ.
- Повідомлялося, що на правому березі Дніпра продовжують діяти російські елітні підрозділи. Також на правому березі росіяни планують укріпити оборону. Крім того, окупанти намагаються закріплюватися на лівому березі.
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