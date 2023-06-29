"Вигризають" у ворога кожен метр: Маляр розповіла, де і наскільки просунулися ЗСУ

Заступниця міністра оборони України розповіла, що наші військові наступають на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. ЗСУ мають успіх.

Ганна Маляр розповіла вранці 29 червня, що українські військові просунулись на Бердянському напрямку та у напрямку Кліщіївки та Курдюмівки. Перед цим Маляр повідомляла, що Збройні Сили України щодня просуваються на Маріупольському та Бердянському напрямку.

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ЗСУ просунулись на Півдні та Сході

Наші "вигризають" у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи,

– заявила Маляр.

За її словами, російські загарбники своєю чергою марно намагаються наступати на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Щодо ситуації на Півдні України, то Ганна Маляр пояснила:

на напрямку Рівнопіль – Володине ЗСУ мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Тобто наші герої знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад противника;

на Запорізькому та Мелітопольському напрямках – також нищать ворога.

Натомість окупанти у відповідь підтягують на Південь всі свої резерви, включно з бригадою морської піхоти, яка свого часу втекла з Херсона.

На Бердянському напрямку є просування 1300 метрів,

– відзначила заступниця Резнікова.

Маляр пояснила, що на Сході ЗСУ також мають успіх. За її даними, на Бахмутському напрямку – ЗСУ перехопили оперативну ініціативу, росіяни намагаються утримати зайняті позиції, проводять контратаки, проте після втрат поступово відступають.

У напрямку Кліщіївки просунулись на 1200 метрів. У напрямку Курдюмівки – на 1500 метрів. Боротьба триває на флангах міста,

– пояснила Ганна Маляр.

Вона уточнила, що наші мають успіх та закріплюються на звільнених рубежах. За словами посадовиці, загалом на Бахмутському напрямку знову "гаряче", там тривають запеклі бої. Окупанти туди також підтягують резерви та чіпляються за Бахмут усіма силами.

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