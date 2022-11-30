Було близько 600 поранених, – захисник Маріуполя пригадав вихід з "Азовсталі"
Захисники Маріуполя понад 80 днів провели в оточенні на "Азовсталі", а 16 травня Володимир Зеленський оголосив про евакуацію українських бійців. Це було складне рішення і для військових.
Однак були моменти, які нівелювали всі сумніви українських воїнів. Про це 24 каналу розповів військовослужбовець та сержант полку "Азов" Владислав Дутчак.
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На "Азовсталі" було близько 600 поранених
За його словами, головне, що захисники Маріуполя не здавалися в полон, а виходили під гарантії третьої сторони. І ці гарантії були досить серйозними.
Крім того, російська сторона також надавала доволі вагомі гарантії. Окрім, скажімо так, слова російського офіцера, наші воїни розуміли, що на них поширюватиметься Женевська конвенція. Тож військове командування та політичне керівництво пішло на угоду з росіянами щодо припинення гарнізоном "Маріуполь" боротьби та виходу з "Азовсталі".
Були врятовані життя насамперед наших поранених, яких було близько 600 осіб і їх треба було рятувати,
– повідомив український військовослужбовець.
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Евакуація захисників "Азовсталі": як все відбувалося
- Українські воїни 3 місяці утримували оборону Маріуполя. Їхні титанічні зусилля не дали ворогу перекинути на інші напрямки близько 20 тисяч російських окупантів. Утім, щоб зберегти життя нашим героям – 16 травня розпочалася евакуація з "Азовсталі".
- Оборону там тримали бійці полку "Азов", морські піхотинці, а також бійці Нацгвардії, поліції, прикордонники та навіть Служби безпеки України. Всі вони не зрадили присязі Україні та захищали її територіальну цілісність.
- Спочатку вивезли 53 важкопоранених військових до медичного закладу в тимчасово окупований Росією Новоазовськ. Ще 211 воїнів доставили в Оленівку через гуманітарний коридор.
- 20 травня один із командирів гарнізону на "Азовсталі", підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста. Захисники потрапили у російський полон.
- 29 червня Україна провела обмін полоненими в межах якого на батьківщину повернулися 144 українських військових. З них 95 оборонців "Азовсталі", а 43 герої з відомого полку бійців під керівництвом Дениса Прокопенка.
- А 22 вересня відбувся наймасштабніший обмін полоненими. Нашій державі вдалося повернути 215 воїнів, серед яких було 108 азовців. З полону повернулися командири захисників "Азовсталі".
- Однак в російському полоні все ще залишаються українські герої, тому віримо в їхнє як найшвидше повернення й робимо все від нас залежне, щоб наблизити цей момент.