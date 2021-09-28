Вихідці з "Голосу" в партії Притули: політик розкрив деталі
Джерело:24 канал
Після того, як Сергій Притула покинув партію "Голос", він натякнув про створення власної політичної сили. Наразі вона перебуває на етапі формування.
Також у ній можуть бути вихідці з "Голосу". Про це сказав український телеведучий, волонтер та політик в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.
До теми Притула оголосив про створення власної партії
Під час інтерв'ю журналістка запитала, чи пов'язана майбутня політсила з тією частиною нардепів, яка відкололась від "Голосу" і наразі називається група "Справедливість".
Частково – так, частково – ні,
– відповів Притула.
Він відзначив, що достатньо тісно комунікує з частиною депутатів з групи "Справедливість". Проте точно так само спілкується і з іншою частиною фракції "Голос".До речі! Після того, як Притула покинув "Голос", експерти прогнозували, що політсила може розділитись на 2 частини.
З ким спілкується Притула
Притула розповів, що спілкується з групою, яка відкололась всередині фракції, зокрема з:
- Ярославом Юрчишиним;
- Романом Лозинським;
- Олександрою Устіновою.
Водночас з іншої групи він комунікує із:
- Сергієм Рахманіним;
- Романом Костенком;
- Рустемом Умєровим.
"Насправді в мене хороші стосунки залишились майже з усіма людьми, які йшли на парламентську кампанію 2019 року", – зауважив Притула.
Нова політсила Притули: що відомо
- На початку червня Сергій Притула заявив, що йде з "Голосу". Однією з причин стали дії нового керівництва.
- В політсилі не здивувались рішенням волонтера та шоумена. Мовляв, його амбіції взяли гору.
- Вже тоді голова фракції Ярослав Железняк припустив, що причиною такого рішення може стати власна політсила.
- Притула не раз говорив про свої лідерські амбіції.