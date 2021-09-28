Вихідці з "Голосу" в партії Притули: політик розкрив деталі

Після того, як Сергій Притула покинув партію "Голос", він натякнув про створення власної політичної сили. Наразі вона перебуває на етапі формування.

Також у ній можуть бути вихідці з "Голосу". Про це сказав український телеведучий, волонтер та політик в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

До теми Притула оголосив про створення власної партії

Під час інтерв'ю журналістка запитала, чи пов'язана майбутня політсила з тією частиною нардепів, яка відкололась від "Голосу" і наразі називається група "Справедливість".

Частково – так, частково – ні,

– відповів Притула.

Він відзначив, що достатньо тісно комунікує з частиною депутатів з групи "Справедливість". Проте точно так само спілкується і з іншою частиною фракції "Голос".

З ким спілкується Притула

Після того, як Притула покинув "Голос", експерти прогнозували , що політсила може розділитись на 2 частини.

Притула розповів, що спілкується з групою, яка відкололась всередині фракції, зокрема з:

Ярославом Юрчишиним;

Романом Лозинським;

Олександрою Устіновою.

Водночас з іншої групи він комунікує із:

Сергієм Рахманіним;

Романом Костенком;

Рустемом Умєровим.

"Насправді в мене хороші стосунки залишились майже з усіма людьми, які йшли на парламентську кампанію 2019 року", – зауважив Притула.

Нова політсила Притули: що відомо

На початку червня Сергій Притула заявив, що йде з "Голосу". Однією з причин стали дії нового керівництва.

В політсилі не здивувались рішенням волонтера та шоумена. Мовляв, його амбіції взяли гору.

Вже тоді голова фракції Ярослав Железняк припустив, що причиною такого рішення може стати власна політсила.

Притула не раз говорив про свої лідерські амбіції.

Повне інтерв'ю з Сергієм Притулою у програмі "Перші особи" дивіться 28 вересня о 20:00 на 24 каналі.