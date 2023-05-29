ЗСУ нині немає сенсу заходити в Бахмут, – полковник запасу про ситуацію на напрямку
Тривалий час ПВК "Вагнера" на чолі з Євгєнієм Пригожиним брали Бахмут чи не щотижня, а зараз почали з нього виходити. Однак тема із вагнерівцями і їхніми "досягненнями" – це лише піар для Пригожина.
Насправді цей підрозділ не є масштабним, це лише організоване злочинне угрупування, яке чомусь отримало армійську зброю. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
Зверніть увагу Росія зайшла в глухий кут у Бахмуті і скоро втратить місто, – The Wall Street Journal
За словами Світана на Бахмутському напрямку на початку травня залишалася близько тисячі вагнерівців, мовиться про 10 штурмових груп близько по 100 осіб. А після 9 травня Пригожин почав виводити малими тактичними групами залишки свого угрупування.
Цей підрозділ загалом складав менше бригади. Натомість в української сторони там десятки бригад, а в російської – сотні.
Вони за рік пройшли близько 30 кілометрів. За рік до канадського кордону можна було збігати і повернутися назад. Вони топталися біля Бахмута, поки зрештою його не зруйнувала російська авіація, тільки через це українське військо його залишило, зараз утримує тільки "Літак",
– прокоментував Світан.
Вагнерівців виводять
За словами військового аналітика, зараз Пригожин намагається розосередити своїх найманців на території Азовського узбережжя. Їхнє подальше повернення в зону гарячих бойових дій буде залежати від оперативної ситуації на фронті. Зараз необхідності в цих частинах немає.
Це штурмові групи, які, наприклад, можуть туалет штурмувати. Максимум, що вони штурмували в цьому житті – це Бахмут, районний центр з населенням 70 тисяч осіб, 42 квадратних кілометри. За 2 дні 42 кілометрів Бєлгородської області "звільнив" Російський добровольчий корпус,
– додав Світан.
Світан повідомив, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку: дивитися відео
Хто зараз замінює "Вагнера"
На переконання полковника в запасі, українські захисники ротацією окупантів на Бахмутському напрямку надто ефективно скористатися не зможуть, адже вона проводиться ще з 10 травня і малими тактичними групами.
Переважно туди заходять бійці 1 армійського корпусу, сформованого на території тимчасово окупованого Донецька.
Зараз немає сенсу заходити в місто, адже воно не має такої важливості як укріпрайон, як це було взимку. Ми зараз можемо рухатися полями, оточувати Бахмут, витискаючи росіян з висоти над Бахмутом, а потім туди підтягнемо артилерію, яка буде постійно знищувати росіян в місті, як на полігоні,
– зауважив Світан.
Подальші дії будуть залежати від концепції генерала Валерія Залужного.
Що зараз відбувається у Бахмуті
- За повідомленнями речника Східного угрупування військ ЗСУ, бойові зіткнення у Бахмуті зараз зведені до мінімуму. Там ворог проводить ротацію, а Збройні Сили України готуються до наступальних дій.
- За словами бійців з Нацгвардії, зараз в місті українські оборонці продовжують розвивати успіхи на флангах, а також працюють по скупченнях живої сили та техніки противника.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що частина "Вагнера" виходить з Бахмута, однак це не означає їхній вихід з поля бою. Вони збираються зосередитися на інших фронтах