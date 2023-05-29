ЗСУ нині немає сенсу заходити в Бахмут, – полковник запасу про ситуацію на напрямку

Тривалий час ПВК "Вагнера" на чолі з Євгєнієм Пригожиним брали Бахмут чи не щотижня, а зараз почали з нього виходити. Однак тема із вагнерівцями і їхніми "досягненнями" – це лише піар для Пригожина.

Насправді цей підрозділ не є масштабним, це лише організоване злочинне угрупування, яке чомусь отримало армійську зброю. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Зверніть увагу Росія зайшла в глухий кут у Бахмуті і скоро втратить місто, – The Wall Street Journal

За словами Світана на Бахмутському напрямку на початку травня залишалася близько тисячі вагнерівців, мовиться про 10 штурмових груп близько по 100 осіб. А після 9 травня Пригожин почав виводити малими тактичними групами залишки свого угрупування.

Цей підрозділ загалом складав менше бригади. Натомість в української сторони там десятки бригад, а в російської – сотні.

Вони за рік пройшли близько 30 кілометрів. За рік до канадського кордону можна було збігати і повернутися назад. Вони топталися біля Бахмута, поки зрештою його не зруйнувала російська авіація, тільки через це українське військо його залишило, зараз утримує тільки "Літак",

– прокоментував Світан.

Вагнерівців виводять

За словами військового аналітика, зараз Пригожин намагається розосередити своїх найманців на території Азовського узбережжя. Їхнє подальше повернення в зону гарячих бойових дій буде залежати від оперативної ситуації на фронті. Зараз необхідності в цих частинах немає.

Це штурмові групи, які, наприклад, можуть туалет штурмувати. Максимум, що вони штурмували в цьому житті – це Бахмут, районний центр з населенням 70 тисяч осіб, 42 квадратних кілометри. За 2 дні 42 кілометрів Бєлгородської області "звільнив" Російський добровольчий корпус,

– додав Світан.

Світан повідомив, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку: дивитися відео

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На переконання полковника в запасі, українські захисники ротацією окупантів на Бахмутському напрямку надто ефективно скористатися не зможуть, адже вона проводиться ще з 10 травня і малими тактичними групами.

Переважно туди заходять бійці 1 армійського корпусу, сформованого на території тимчасово окупованого Донецька.

Зараз немає сенсу заходити в місто, адже воно не має такої важливості як укріпрайон, як це було взимку. Ми зараз можемо рухатися полями, оточувати Бахмут, витискаючи росіян з висоти над Бахмутом, а потім туди підтягнемо артилерію, яка буде постійно знищувати росіян в місті, як на полігоні,

– зауважив Світан.

Подальші дії будуть залежати від концепції генерала Валерія Залужного.

Що зараз відбувається у Бахмуті