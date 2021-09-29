"Викатую" зараз Україною, – Притула розповів про пошуки людей для політики
Джерело:24 канал
Сергій Притула покінчив з гастролями ще коли висувався кандидатом на посаду міського голови Києва. Водночас він продовжує їздити Україною.
Але тепер – для того, щоб знайти в команду людей. Про це Притула розповів в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.
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Він зрозумів, що якщо хочеш чимось займатись, то потрібно плідно працювати заздалегідь, а не за 3 місяці до виборів.
Я й "викатую" зараз Україною, щоб намацати ту кількість людей, яким не подобається ні влада, ні опозиція,
– наголосив Притула.
Він пояснив, що без хорошої команди, яку сам має підібрати, робити у політиці нічого. Тому зараз в нього дійсно дуже багато поїздок.До речі! Притула заявив, що заради політики готовий піти з телебачення. Водночас він хоче займатись нинішьною кар'єрою доти, поки український народ не делегує йому інші повноваження.
Притула: В деяких регіонах зав'язані контакти
Зокрема він від'їздив пів літа територією Укранїни. Вся осінь до грудня – теж розписана. Також він зустрічається з міськими головами, місцевим бізнесом та громадськими активістами.
"В деяких регіонах вже є, з ким працювати, зав'язані якісь контакти. В деяких регіонах – "з чистого листа", – сказав Притула.
Повне інтерв'ю Сергія Притули: дивіться відео
Притула створює нову політичну силу: що відомо
- Після того, як Притула пішов із "Голосу", він натякнув, що може створити власну політичну силу.
- Сьогодні, 28 вересня, в ефірі 24 каналу він підтвердив, що створює партію.
- Цілком ймовірно, що до неї увійдуть вихідці з "Голосу" – нардепи з групи "Справедливість".
- Відзначимо, що ще в червні голова фракції Ярослав Железняк припустив, що Притула має намір створити новий політичний проєкт.