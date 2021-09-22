Виконавця можемо знайти як трупа, – полковник МВС Кур про замах на Шефіра

Володимир Зеленським є найбільшим ворогом для Росії, тому до замаху на життя його помічника Сергія Шефіра причетні саме російські спецслужби. Українським правоохоронцям необхідно терміново розслідувати цю справу, аби встигнути знайти виконавця.

Адже його можуть вбити після виконаного завдання. Про це заявив в ефірі програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі начальник управління кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ України з 1994 до 2000 року Валерій Кур.

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Він розповів, що Росія повністю розчарована політикою Зеленського. Тому обстріл авто Шефіра може ще й бути спрямований на те, аби відволікти увагу, посіяти хаос в Україні.

На думку полковника МВС, треба розглядати, що цей злочин до кінця може бути нерозкритим. Хоч наші спецслужби можуть знати оперативно й слідчим шляхом, що це замовлення прийшло з Кремля.

"Виконавця можемо знайти як трупа. І, судячи з усього, для цього вжиті деякі кроки", – підкреслив він.

Кур: Це пов'язано зі спецслужбами Росії

За словами Кура, робота з розкриття ведеться ще до скоєння такого злочину. Це величезний об'єм іфнормації, а в Україні пракчтино все оповито оперативними можливостями. Це так звані підсобні сили – агентура.

Комусь з оперативників вже точно відомо про цього кілера. І, повірте, вже зараз підняті швидко всі інформаційні джерела,

– підкреслив він.

І додав, що тепер все тільки залежить від роботи Служби безпеки України. Адже варто розглядати саме версію причетності російських спеслужб.

У Кремлі вже відреагували на заяви про ймовірний "російський слід" у нападі. Речник Путіна Дмитро Пєсков наголосив, що Росія не причетна до замаху на Сергія Шефіра.

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