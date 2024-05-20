У Сухопутних військах відповіли, чи суттєво би полегшив роботу ЗСУ дозвіл США бити по Росії

Українське військово-політичне керівництво звернулось до США із проханням надати дозвіл завдавати ударів по території Росії. Мовиться про артилерійські снаряди, які б знищували скупчення російських військ на кордонах з Україною. Однак для України зараз важливо застосовувати зброю США на окупованих територіях.

Таку думку 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що Україна виробляє власну зброю для застосування по ворожих угрупованнях в Росії. Тимчасом обмеження щодо застосування зброї США реально зняти.

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Як застосовується зброя США

За словами Тимочка, Україна має окуповані території, де потрібно застосовувати зброю союзників. Щодо застосування зброї по ворожих угрупованнях на території Росії, Україна має свої види зброї, які працюють успішно.

Ті самі РСЗО українського виробництва, артилерія, протитанкові засоби та безпілотники. Питання є в їхній масштабованості та кількості,

– зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Чи можна змінити прописані обмеження

Тимочко наголосив, що варто розуміти, що зброя союзників, з моменту її появи на території України, згідно з міжнародним законодавством, стає українською зброєю. Однак на момент постачання зброї можуть приписуватись певні обмеження.

На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, такі обмеження є тимчасового характеру. Міністерство зовнішніх справ могло б в майбутньому змінити умови контрактування та зняти ці обмеження.

Важливо розуміти, що нам потрібна зброя, а для її застосування ми маємо дуже багато ворожих цілей, значно більше, ніж ми маємо зброї, з урахуванням тієї, яку ми маємо від союзників. Всім вистачить, куди стріляти, головне, щоб було чим,

– підкреслив Тимочко.

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