"Ідіотів там не так багато": Буданов оцінив імовірність ядерної атаки Росії

Керівник ГУР Кирило Буданов переконаний, що ядерної ескалації від Росії чекати не варто. Водночас він зауважив, що і мирного закінчення війни в Україні також бути не може.

Загроза застосування ядерної зброї з боку Росії все ще існує, проте Кирило Буданов не вірить, що окупанти підуть на такий крок. Він прийшов до цього висновку після десяти років вивчення російської агресії.

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Росія не застосує ядерну зброю у війні з Україною

Голова української розвідки переконаний, що ймовірність використання "ядерки" Росією досить низька.

Як керівник розвідки, я вам прямо кажу, цього не станеться. При всій моїй неприязні до Росії, ідіотів керує країною не так багато,

– заявив Буданов.

Також він наголосив на тому, що мир в Україні неможливий без стратегічної поразки Росії та "переформування влади". Буданов переконаний, що або "всі вийдуть з війни одночасно", або одна сторона програє, а інша переможе. Західні журналісти переконані, що Буданов бере активну участь у закулісних мирних переговорах.

У ГУР раніше також повідомляли, що ризик застосування ядерної зброї не підвищується навіть після передачі Росією частини ядерного озброєння Білорусі. Речник ГУР Андрій Юсов зауважив, що у Калінінградській області вже давно розміщена російська ядерна зброя проти НАТО, тож нові загрози не з'являються.

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