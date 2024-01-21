Хвороба диктатора Росії: Буданов навів докази численних двійників Путіна
Джерело:Financial Times
Кирило Буданов дав зрозуміти, що постійно бачить двійників Владіміра Путіна. Він пояснив в інтерв'ю західним журналістам, як можна виявити цих "клонів".
У матеріалі згадуються слова Кирила Буданова про хворобу російського диктатора. Глава ГУР МО казав, що Владімір Путін хворий на рак.
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Що сказав Буданов про двійників Путіна
Глава української розвідки заявив журналістам, що регулярно бачить "клонів" Путіна по ТБ. Співрозмовники попросили його надати докази. У відповідь Буданов зазначив, що його аналітики вивчають "фізіономію Путіна... мочки вух, відстань між бровами тощо".
Це не так складно. Ви можете зробити це самі,
– зауважив головний український розвідник.
Видання припустило, що Буданов вважає наявність двійників у президента країни-агресорки очевидною хитрістю.
Інші новини про двійників Путіна
- Не так давно на пресконференції російський диктатор зізнався, що у нього є двійник. Як пояснив у коментарі 24 Каналу російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов, у Кремлі вирішили обіграти цю тему, бо вона широко розійшлася і її вже не можна було ігнорувати.
- Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов раніше заявляв, що Путін відправляє замість себе двійників у регіональні поїздки. На його думку, справжній диктатор сидить у Кремлі та не залишає Москву.
- Нагадаємо, російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов припускав, що Путін відправляв своїх двійників навіть на міжнародні зустрічі. Лідери могли не помітити цього через те, що на таких заходах зазвичай мало прямого спілкування, а зовнішність політиків часто змінюється через різні процедури.