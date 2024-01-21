Хвороба диктатора Росії: Буданов навів докази численних двійників Путіна

Кирило Буданов дав зрозуміти, що постійно бачить двійників Владіміра Путіна. Він пояснив в інтерв'ю західним журналістам, як можна виявити цих "клонів".

У матеріалі згадуються слова Кирила Буданова про хворобу російського диктатора. Глава ГУР МО казав, що Владімір Путін хворий на рак.

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Що сказав Буданов про двійників Путіна

Глава української розвідки заявив журналістам, що регулярно бачить "клонів" Путіна по ТБ. Співрозмовники попросили його надати докази. У відповідь Буданов зазначив, що його аналітики вивчають "фізіономію Путіна... мочки вух, відстань між бровами тощо".

Це не так складно. Ви можете зробити це самі,

– зауважив головний український розвідник.

Видання припустило, що Буданов вважає наявність двійників у президента країни-агресорки очевидною хитрістю.

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