Хвороба диктатора Росії: Буданов навів докази численних двійників Путіна

21 січня 2024, 17:25
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Джерело:

Financial Times

Кирило Буданов дав зрозуміти, що постійно бачить двійників Владіміра Путіна. Він пояснив в інтерв'ю західним журналістам, як можна виявити цих "клонів".

У матеріалі згадуються слова Кирила Буданова про хворобу російського диктатора. Глава ГУР МО казав, що Владімір Путін хворий на рак.

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Що сказав Буданов про двійників Путіна

Глава української розвідки заявив журналістам, що регулярно бачить "клонів" Путіна по ТБ. Співрозмовники попросили його надати докази. У відповідь Буданов зазначив, що його аналітики вивчають "фізіономію Путіна... мочки вух, відстань між бровами тощо".

Це не так складно. Ви можете зробити це самі,
– зауважив головний український розвідник.

Видання припустило, що Буданов вважає наявність двійників у президента країни-агресорки очевидною хитрістю.

Інші новини про двійників Путіна

  • Не так давно на пресконференції російський диктатор зізнався, що у нього є двійник. Як пояснив у коментарі 24 Каналу російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов, у Кремлі вирішили обіграти цю тему, бо вона широко розійшлася і її вже не можна було ігнорувати.
  • Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов раніше заявляв, що Путін відправляє замість себе двійників у регіональні поїздки. На його думку, справжній диктатор сидить у Кремлі та не залишає Москву.
  • Нагадаємо, російський опозиціонер Ростислав Мурзагулов припускав, що Путін відправляв своїх двійників навіть на міжнародні зустрічі. Лідери могли не помітити цього через те, що на таких заходах зазвичай мало прямого спілкування, а зовнішність політиків часто змінюється через різні процедури.

Автор: Петро Залива