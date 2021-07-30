Влаштували гонитву з рупором: НАБУ спробувало перехопити авто СБУ з Чаусом – відео

Пресслужба НАБУ оприлюднила відео переслідування автомобіля СБУ, у якому везли екссуддю Миколу Чауса. Окрім того, детективи поскаржилися, що співробітники СБУ не реагували на їхні законні вимоги.

Пресслужба наголосила, що "НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса".

Зауважте Приїхали за Чаусом: спецназ НАБУ заблокував виїзд з будівлі СБУ

Однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували,

– мовиться у повідомленні.

Згодом Чауса начебто "незаконно доставили на вулицю Володимирську, 33".

"Наголошуємо, що відповідно до частини 1 статті 210 КПК України уповноважена службова особа зобов'язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування", – зауважили у НАБУ.

Свій допис пресслужба підсумувала так: "правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро".

Тим часом телеграм-канал "Київ Оперативний" повідомляє, що під час погоні автомобіль НАБУ наїхав на мотоцикліста, а тоді зник з місця події.

Співробітники НАБУ збили мотоцикліста: дивіться відео

Представники НАБУ раніше звернулися до колег-правоохоронців з проханням дотримуватися закону щодо підозрюваного Чауса та передати його їм

СБУ перевозять розшукуваного суддю Чауса: дивіться відео

Зникнення Чауса: головне