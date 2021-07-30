Влаштували гонитву з рупором: НАБУ спробувало перехопити авто СБУ з Чаусом – відео
Джерело:телеграм НАБУ
Пресслужба НАБУ оприлюднила відео переслідування автомобіля СБУ, у якому везли екссуддю Миколу Чауса. Окрім того, детективи поскаржилися, що співробітники СБУ не реагували на їхні законні вимоги.
Пресслужба наголосила, що "НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса".
Зауважте Приїхали за Чаусом: спецназ НАБУ заблокував виїзд з будівлі СБУ
Однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували,
– мовиться у повідомленні.
Згодом Чауса начебто "незаконно доставили на вулицю Володимирську, 33".
"Наголошуємо, що відповідно до частини 1 статті 210 КПК України уповноважена службова особа зобов'язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування", – зауважили у НАБУ.
Свій допис пресслужба підсумувала так: "правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро".
Тим часом телеграм-канал "Київ Оперативний" повідомляє, що під час погоні автомобіль НАБУ наїхав на мотоцикліста, а тоді зник з місця події.
Співробітники НАБУ збили мотоцикліста: дивіться відеоЗауважте! Представники НАБУ раніше звернулися до колег-правоохоронців з проханням дотримуватися закону щодо підозрюваного Чауса та передати його їм.
СБУ перевозять розшукуваного суддю Чауса: дивіться відео
Зникнення Чауса: головне
- Микола Чаус – скандальний екссуддя Дніпровського райсуду Києва, якого фахівці з НАБУ спіймали на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів.
- Тоді Чаус втік до Молдови і попросив там політичного притулку. Водночас у 2021 році колегія Верховного суду країни відмовила колишньому судді. Чауса могли екстрадувати в Україну.
- Однак вже у квітні адвокати екссудді повідомили, що його викрали. Згодом Чаус записав відео, у якому заявив, що "викрадення дійсно було, але сталося воно не зараз, а у 2016 році, відтоді мене постійно залякували розправою, змушуючи перебувати у Молдові".
- Чауса знайшли 30 липня на Вінниччині. Екссуддя сам прийшов до місцевої сільської ради.