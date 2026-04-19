Зеленський розповів, що буде з грошима Ощадбанку, які викрав Орбан

На початку березня в Будапешті угорські правоохоронці затримали 7 працівників інкасаторської служби Ощадбанку. Вони транспортували близько 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів, а також дев'ять золотих злитків вагою по одному кілограму кожен. Інкасаторів згодом відпустили, а кошти так і не повернули.

В ефірі телемарафону президент Володимир Зеленський сподівається, що цю ситуацію вдасться вирішити на користь України.

Що буде з грошима Ощадбанку, які викрав Орбан?

Президент заявив, що Києву хотілося б повернути конфісковані угорцями гроші Ощадбанку. За словами політика, ці кошти прем'єр Угорщини Віктор Орбан просто вкрав.

Домовлятися про повернення коштів Зеленський планує вже з новою владою, а саме урядом Петера Мадяра.

Окремо політик повідомив про намір вести діалог із новообраним очільником угорського уряду, зокрема щодо відновлення співпраці.

Глава держави також наголосив, що нафтопровід "Дружба" має відновити роботу до кінця квітня. Він підкреслив, що Україна виконує свої зобов'язання щодо транзиту.

Водночас Київ очікує зустрічних кроків від Будапешта, зокрема розблокування кредиту ЄС на 90 мільярдів євро.

За словами Зеленського, це шанс для всіх сторін відновити співпрацю та довіру.

Президент також наголосив, що не підтримує продаж російської нафти, але визнає наявність тимчасових домовленостей між країнами ЄС щодо цього питання.

Окремо Зеленський прокоментував поразку Віктора Орбана на виборах, зазначивши, що "на ненависті не можна вигравати стратегічно".

