До викрадення Чауса причетні українські держоргани, – генпрокурор Молдови

Генеральна прокуратура Молдови закінчила розслідування викрадення українського судді Миколи Чауса, яке трапилося у квітні 2021 року. Правоохоронці дійшли до висновку, що до цього причетні державні структури України.

Про причетність до викрадення українських державних структур заявив генеральний прокурор Молдови Александр Стояногло.

До слова Викрадений суддя Чаус перебуває під контролем розвідки Міноборони, – Бутусов

Ми встановили людей, які брали участь у викраденні й причетні до держслужб України. Загалом ми закінчили розслідування,

– заявив прокурор.

Він підкреслив, що Молдова вже надіслала в українські служби цілу низку запитів щодо співпраці. Наразі правоохоронці сусідньої держави очікують відповіді.

"Наше завдання – встановити осіб, які приїхали з України й проводили відповідні операції тут, у Республіці Молдова", – резюмував Александр Стояногло.

Коротко про викрадення екссуді Чауса: