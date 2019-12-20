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      Викрили студії, які знімали дитяче порно: батьки погоджувалися на відео

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      На Дніпропетровщині викрили студії, в яких знімали дитяче порно / npu.gov.ua

      В декількох селах на Дніпропетровщині поліцейські викрили порностудії. Відео з дитячою порнографією за криптовалюту продавали за кордон.

      Як розповіли у Нацполіції, знімали у порнороликах дітей від 9 до 13 років. Батьки привозили своїх дітей самостійно до студії і отримували за це гроші.

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      Мовиться про те, що організатор зміг переконати матерів у такому злочині проти власних дітей. Керував зйомками та був оператором сам організатор бізнесу.


      Викрили студії, де знімали дитячу порнографію / npu.gov.ua

      У студії знімали ролики відповідно до бажань клієнтів: могли обрати стать, дизайн інтер’єру і тематику. З дітьми проводили бесіди щодо того, як треба поводитися перед камерою. Ролики анонімно заливали в інтернет та продавали за криптовалюту.


      Батьки давали згоду на зйомку своїх дітей у порно / npu.gov.ua

      20 грудня у шести студіях провели обшуки. В учасників зйомок уже знайшли докази причетності до дитячої порнографії. Відкрито кримінальну справу. За створення та продаж дитячої порнографії учасникам загрожує до 10 років ув’язнення.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Дніпра Діти і неповнолітні Порно
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