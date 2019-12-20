Викрили студії, які знімали дитяче порно: батьки погоджувалися на відео

В декількох селах на Дніпропетровщині поліцейські викрили порностудії. Відео з дитячою порнографією за криптовалюту продавали за кордон.

Як розповіли у Нацполіції, знімали у порнороликах дітей від 9 до 13 років. Батьки привозили своїх дітей самостійно до студії і отримували за це гроші.

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Мовиться про те, що організатор зміг переконати матерів у такому злочині проти власних дітей. Керував зйомками та був оператором сам організатор бізнесу.



Викрили студії, де знімали дитячу порнографію / npu.gov.ua

У студії знімали ролики відповідно до бажань клієнтів: могли обрати стать, дизайн інтер’єру і тематику. З дітьми проводили бесіди щодо того, як треба поводитися перед камерою. Ролики анонімно заливали в інтернет та продавали за криптовалюту.



Батьки давали згоду на зйомку своїх дітей у порно / npu.gov.ua

20 грудня у шести студіях провели обшуки. В учасників зйомок уже знайшли докази причетності до дитячої порнографії. Відкрито кримінальну справу. За створення та продаж дитячої порнографії учасникам загрожує до 10 років ув’язнення.