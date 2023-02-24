Орбана "задушили в обіймах": чому прем'єр Угорщини вирішив відвідати Київ

В МЗС Угорщини нещодавно заявили, що працюють над підготовкою візиту свого прем’єра Віктора Орбана до Києва. Однак, можливо, йому просто наказали це зробити.

Так у коментарі 24 Каналу заявив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Орбан обмежений у "вольностях" проявляти любов до Росії, і його майбутній візит до України тому свідчить.

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"Я не думаю, що він сам вирішив. Йому сказали: "Ти мусиш туди поїхати". Йому поставили такі умови", – розказав Клочок.

Зобов'язання Угорщини

Політичний експерт зауважив, що Угорщина є членом ЄС та НАТО, тож має певні зобов’язання.

"Було голосування в Парламентській асамблеї ООН щодо резолюції. Угорщина підтримала резолюцію про Україну", – розказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він зазначив, що там було "чорним по білому" написано: "вивести російські війська з України". І це є важливими деталями, на які варто звертати увагу.

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"Обійми" для Угорщини та Орбана

Валерія Клочок наголосив, що Угорщину треба "тримати в обіймах".

"Є такий дипломатичний прийом. Орбана "задушили в обіймах", – сказав він.

Однак, при цьому, Росія має компромат на прем’єра Угорщини.

Але те, що вони залишають його в орбіті свого впливу – це супер. Так само зараз були намагання залишити й Лукашенка – не вдалося. Але думаю, ще не все втрачено,

– заявив Клочок.

Мовляв, самопроголошений президент Білорусі вже заявив китайським ЗМІ, що ані Україна, ані Литва чи Польща не несуть для нього загрози.

Політичний експерт вважає, що нині треба вберегти Угорщину та Білорусь у демократичному західному світі й далі вже проводити там реформи.

"Врахувати помилки, які там були зроблені, аби таких заяв більше не повторювалося зі сторони Орбана, а дій не повторювалося, наприклад, зі сторони Лукашенка", – сказав він.

Валерій Клочок наголосив, що нині країн, які хоча б трішки толерували Росії, стає менше.

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