Чому Трамп не виконав обіцянку закінчити війну за 24 години: пояснення Орбана

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому Дональд Трамп не зміг завершити війну в Україні "за 24 години". За його словами, через законодавчі обмеження в США обраний президент не мав права вести переговори до офіційного вступу на посаду.

Про це розповідає "Європейська правда" з посиланням на його пресконференцію, розповідає 24 Канал. Орбан, який неодноразово висловлював свою підтримку Трампу, зазначив, що проблема полягає в законодавчих обмеженнях у США.

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Орбан про юридичні обмеження для президента США

Він пояснив, що відповідно до американських законів, особа, яка ще не вступила на посаду, не має права вести дипломатичні переговори від імені держави. Тому Трамп не міг навіть розпочати переговори з російським президентом Владіміром Путіним щодо мирного врегулювання.

Орбан наголосив, що хоча Трамп і не зміг реалізувати свою обіцянку на етапі передвиборчої кампанії, він все ж має шанс розпочати свою дипломатичну діяльність вже в перші 24 години після інавгурації.

Реалістично, що він почне діяти лише після вступу на посаду,

– додав угорський прем'єр.

До слова, політтехнолог Михайло Шейтельман зауважив, що "мирні ініціативи" Віктора Орбана містять брехню та проросійські погляди, і назвав їх маніпуляцією.

Шейтельман наголосив, що Орбан використовує термін "припинення вогню", що відрізняється від перемир'я.