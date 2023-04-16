Риторика Орбана щодо України буде змінюватися: від чого це залежить

Президент Угорщини Віктор Орбан продовжує висловлювати антиукраїнські заяви і "танцювати під дудку" Кремля. Проте у недалекому майбутньому риторика Орбана може змінитись.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, контрнаступ ЗСУ та вступ України до ЄС змусить Орбана переглянути свої погляди.

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Успішність України тиснутиме на Орбана

Президент Угорщини Віктор Орбан 15 квітня заявив, що Україна – це «фінансово неіснуюча країна». Він додав, мовляв, якщо Європа та США перестануть "утримувати" Україну, то війна закінчиться. Втім риторика Орбана згодом може змінитись.

У нас буде успішний контрнаступ, ми будемо демонструвати більше успіхів і у військовій операції, і розбудовуючи країну. Що більше ми рухатимемось у напрямку вступу до ЄС та НАТО, то більше мінятиметься риторика Орбана,

– заявив Олег Рибачук.

У березні точилися розмови про можливий приїзд президента Угорщини в Київ, але від нього лунали доволі неоднозначні заяви щодо України. Візит так і не відбувся.

Рибачук зазначив, що від Орбана можна чути різні заяви, тому вірити в щирість цього політика складно. Проте цілком ймовірно, що він все ж може навідатись до України. Причиною цього може стати тиск та санкції з боку Євросоюзу та Сполучених Штатів.

"Орбан дорікає Україні, яка зараз у стані війни та є напівзруйнованою Росією, про яку він не говорить як про країну-агресора. Водночас Угорщина дуже залежна від дотацій ЄС, при тому, що вона фактично отримує ці дотації за рахунок дешевої нафти та газу. Таким чином Угорщина отримує свої "30 срібняків" від Путіна, – додав Рибачук.

Олег Рибачук про можливу зміну риторики Орбана: дивитись відео

Угорщині не варто довіряти в майбутньому

Що успішнішою ставатиме Україна в різних аспектах, то приязнішим ставатиме і Віктор Орбан. Зокрема, змінюючи свою риторику щодо України.

Але такі речі не можна забувати. Таким "союзникам" не можна буде довіряти, просто треба робити висновки та шукати справжніх друзів,

– наголосив Рибачук.

Він додав, що зрештою угорцям стане соромно, хоч, можливо, зараз вони цього не усвідомлюють. В очах усього Європейського Союзу, дипломатів та підприємців, Угорщина зараз – це "смайлик зі сльозами", бо неможливо пояснити ганебну політику цієї країни.

Угорщина – це приклад для інших країн ЄС, якими не можна ставати, підсумував Олег Рибачук.

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