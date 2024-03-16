Орбан хоче "окупувати Брюссель": що криється за його гучною заявою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив з критикою ЄС та Заходу. Він закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту, які відбудуться влітку 2024 року.

Це лише пусті слова, яких ближче до виборів до Європарламенту буде все більше. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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"Легкий популізм"

Як зазначив Микола Давидюк, загалом складно зрозуміти, що мав на увазі Орбан. Однак за його словами криється популізм. Чим ближче до виборів – таких заяв звучатиме все більше.

Це такий легкий популізм, головне завдання якого – говорити класні слова та закидати бравадними меседжами типу "окупувати Брюссель". Це пусті слова. Думаю, таких фраз ближче до виборів буде все більше,

– вважає він.

Більше про заяву Орбана

Віктор Орбан виступав з промовою з нагоди річниці угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів. У заяві угорський політик порівнював ЄС з імперськими окупантами, а також назвав західний світ "джерелом безкультур'я та руйнування".

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Захід "починає війни, руйнують світи та перекроюють кордони країн, а угорці хочуть жити інакше". Він додав, що "Брюссель – не перша імперія, яка поклала око на Угорщину".

Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере у них свободу. Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель,

– сказав політик.

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