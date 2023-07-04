Навіки залишилось 20: на Хмельниччині попрощалися із загиблим прикордонником
Джерело:Меджибізька селищна рада
На Хмельниччині попрощалися із загиблим прикордонником Віктором Трайничом. Йому назавжди залишилось 20 років.
Віктор загинув 26 червня під час бойового завдання в Донецькій області. Вдома його зустріли "живим коридором" і поховали з військовими почестями.
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Що відомо про загиблого воїна
Після закінчення школи Віктор вступив до Національної академії державної прикордонної служби. З початку повномасштабного вторгнення він став на захист України.
Віктор став заступником начальника другої прикордонної застави 2-го відділу ДПСУ. І згодом у такому юному віці був лейтенантом.
Захисник загинув 26 червня 2023 року в районі Богданівки, що на Донеччині. Його серце зупинилось під час виконання бойового завдання.
З Віктором попрощалися у його рідному селищі Меджибіж. Героя поховали на місцевому кладовищі в Требухівцях.
Прощання із загиблим Героєм: дивіться відео
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