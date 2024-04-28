Німеччина виступила проти вилучення російських активів: журналісти з'ясували причину

Берлін виступив категорично проти вилучення заморожених активів Кремля на користь України. Німеччина побоюється, що це спровокує нові позови проти них за злочини Другої світової війни.

За словами видання, саме Німеччина стала одним із найзапекліших противників вилучення заморожених активів.

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В Німеччині бояться наслідків

Німецька влада вважає, що ці гроші мають залишатися недоторканними, щоб їх потім можна було використовувати як важіль на переговорах про завершення війну та повернення території України.

Німеччина побоюється, що вилучення, а не заморожування цих коштів може створити прецедент і спровокувати нові позови проти них за злочини часів Другої світової війни,

– повідомляють журналісти.

Ще одним мотивом відмови Берліна від стягнення активів є бажання захистити німецькі компанії. Частина з них все ще працює у Росії та тому Німеччина хоче захистити їх від конфіскації у відповідь.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що ці кошти потрібні для відновлення України . Їх можуть спрямувати на ремонт енергетичної та критичної інфраструктури. Конфіскацію активів також обговорили з директоркою Міжнародного валютного фонду – Крісталіною Георгієвою.