Німеччина виступила проти вилучення російських активів: журналісти з'ясували причину
Джерело:The Wall Street Journal
Берлін виступив категорично проти вилучення заморожених активів Кремля на користь України. Німеччина побоюється, що це спровокує нові позови проти них за злочини Другої світової війни.
За словами видання, саме Німеччина стала одним із найзапекліших противників вилучення заморожених активів.
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В Німеччині бояться наслідків
Німецька влада вважає, що ці гроші мають залишатися недоторканними, щоб їх потім можна було використовувати як важіль на переговорах про завершення війну та повернення території України.
Німеччина побоюється, що вилучення, а не заморожування цих коштів може створити прецедент і спровокувати нові позови проти них за злочини часів Другої світової війни,
– повідомляють журналісти.
Ще одним мотивом відмови Берліна від стягнення активів є бажання захистити німецькі компанії. Частина з них все ще працює у Росії та тому Німеччина хоче захистити їх від конфіскації у відповідь.Зверніть увагу! Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що ці кошти потрібні для відновлення України. Їх можуть спрямувати на ремонт енергетичної та критичної інфраструктури. Конфіскацію активів також обговорили з директоркою Міжнародного валютного фонду – Крісталіною Георгієвою.
Заморожені російські активи: останні новини
- Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та безпеки Жозеп Боррель закликав Раду ЄС спрямувати доходи від російських активів в Україну. За його словами, гроші мають піти на закупівлю зброї.
- Палата представників ухвалила рішення про заморожені російські активи. Мовиться про кошти, які зберігаються у США. За відповідне рішення проголосували 20 квітня.
- Водночас США може відмовитися від ідеї передачі Україні заморожених російських активів, якщо її не підтримають країни Заходу. Проте нині все ж тривають переговори про спосіб їх передачі. Нині у США заморожено приблизно 5 мільярдів доларів центрального банку Росії, які можуть конфіскувати відповідно до закону про великий пакет допомоги Україні та іншим союзникам.
- "Рупор" Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Америці "доведеться відповісти" за прийнятий закон. Він погрожував, що американські інвестори нібито відвернуться від країни, а про військову допомогу сказав, що вона буцімто "збагатить США та розорить Україну".