Низка певних вимог: республіканці готові підтримати допомогу Україні, проте є "але"

Конгресмен від штату Каліфорнія Майк Гарсіа опублікував заяву, у якій навів низку вимог до адміністрації Байдена для ухвалення пакета допомоги України. У разі їх повного виконання республіканці погодять фінансування ЗСУ.

Раніше республіканці опублікували власний план допомоги Ізраїлю, що руйнував запропонований Байденом спільний пакет. Він передбачав єдине голосування для ухвалення фінансування України, Ізраїлю, Тайваню та США.

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Фінансування України за певних умов

Майк Гарсіа поставив низку вимог адміністрації Джо Байдена, у разі виконання яких республіканці погодяться продовжувати військову допомогу Україні. У заяві йдеться про те, що президенти США та України мають надати детальний план – "стратегію перемоги", яка міститиме точні оцінки, кінцеву мету та критерії завершення війни.

Республіканці вимагають, щоб Джо Байден та глава Міноборони США Ллойд Остін повідомляли про перебіг війни, прогрес ЗСУ, оновлену ситуацію щодо наступу Сил оборони та мають доповідати про причини "затримок".

Гарсіа вимагає отримання інформації про зброю, яка постачається Україні, та як вона допоможе у війні. Окремий список має стосуватися зброї, яка не була в руках ЗСУ, але потенційно може змінити ситуацію на фронті. Також Білий дім має переконати, що фінансування України не ставить під загрозу програму озброєнь США, а також допомоги Ізраїлю та Тайваню.

Згідно із заявою, Джо Байден також повинен пояснити, що станеться у разі припинення допомоги Україні. І чи припинять фінансувати ЗСУ партнери у НАТО та в Євросоюзі. Окремий пункт стосується погляду на питання Криму – чи приймають Штати за ймовірне його повернення.

Окремі вимоги стосуються й Казначейства на Міністерства фінансів – вони мають повідомляти про стан виконання російських санкцій. Також США та НАТО мають затвердити економічні обмеження, які повинні включати всі види нафти, зерно та рідкісноземельні мінерали.

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