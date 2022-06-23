Вимушені вести маневрену оборону, – Залужний назвав ситуацію на фронті складною

Збройні сили Росії на 120 день повномасштабної війни з Україною не відмовилися від своїх загарбницьких цілей. Українські захисники та захисниці стримують агресора, однак ситуація на фронті складна.

Ціна свободи висока, – Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний 23 червня повідомив, що ситуація на фронті складна, однак контрольована українськими воїнами.

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Залужний зазначив, що українським захисникам складно, оскільки російські окупанти мають вогневу перевагу.

Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована,

– повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Також Залужний розповів, що українські сили вимушені вести маневрену оборону та займати більш вигідні рубежі та позиції.

"Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кров'ю", – резюмував він.

Україна стримує Росію попри перевагу ворога у зброї

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нещодавно повідомляла, що наразі у Збройних Сил України є лише 10% того озброєння, яке наша держава просить у Заходу. За її словами, сьогодні Україна використовує всі свої потужності і сили для того, щоб чинити опір Росії.

Також Маляр інформувала, що на Донбасі відбуваються вирішальні бої. Ворог там сконцентрував свої потужні війська, однак ЗСУ все одно завдають окупантам чималих втрат. Все тому, що наша армія більш професійна та вмотивована.

Росія кинула значні сили на захоплення Сєвєродонецька, де переважає в артилерії, та намагається не дозволити ЗСУ вийти на кордони у Харківській області.

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