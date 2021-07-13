Могли б обговорити особисто, – Зеленський відреагував на скандальну статтю Путіна

Володимир Зеленський зізнався, що не читав повністю одіозну статтю Володимира Путіна про Україну. Однак український лідер заявив: якщо очільник Кремля вже пише українською, отже "ми все робимо правильно".

Український президент зауважив, що тепер зрозуміло, чому очільнику Кремля бракує часу на зустріч. Насправді Путін проводив детальну та глибоку роботу.

Зауважте Три цитати зі статті Путіна про Україну, на які потрібно звернути увагу

Український лідер зізнався: він може тільки позаздрити, що президент Росії дозволив собі витратити стільки часу на настільки детальну роботу над статтею.

Зеленський наголосив, що у Путіна дуже бракує часу на зустріч. Український лідер зауважив, що не знав, на що ж очільник Кремля тратить цей час, однак наразі все зрозуміло.

За словами Зеленського, "деякі речі, які він написав, ми могли б проговорити". Український лідер зауважив, що міг би надати Путіну багато матеріалу, яким можна скористатися при написанні іншої – майбутньої – статті.

Окрім того, Зеленський пообіцяв, що коли у нього буде час, цю статтю детально проаналізують.

Якщо треба, щоб ця стаття знайшла відповідь, начебто вона ж написана українською. Треба, щоб ми щось відповіли. Подумаємо,

– запевнив Зеленський.

Одіозна стаття Путіна: головне