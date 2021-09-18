"Він на неї не дивиться": у Путіна прокоментували "неправильну" дату на його годиннику

Володимир Путін 17 вересня двома кліками мишки начебто проголосував на виборах до Держдуми. Проте уважні користувачі помітили, що на годиннику глави Кремля дата зовсім інша – 10 вересня. З поясненнями, щоправда недолугими, поспішив Дмитро Пєсков.

Прессекретар Путіна запевнив, що, мовляв, президент дотримувався "букви закону" і голосував таки 17 вересня. Щодо дати на його годиннику – то її просто неправильно виставили.

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Путін, начебто, не дивиться на дату на годиннику

Він на неї (на дату – 24 канал) не дивиться, він датою на годиннику не користується. Тому так, там справді інша дата,

– спробував переконати Пєсков.

Зазначимо, що Путін голосував дистанційно, адже поки що перебуває на самоізоляції. Адже в оточенні російського президента – десятки хворих на коронавірус. Ба більше, з одним з інфікованих COVID-19 глава держави-агресора працював у безпосередній близькості.

Глава Кремля голосував дистанційно через самоізоляцію

Також рупор Кремля розповів, що президент зареєструвався на голосування з допомогою мобільного телефону. Проте – не свого, гаджет він взяв в одного зі своїх помічників.

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