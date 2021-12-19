Він же Путін, хто його заразить, – Пєсков не вірить, що глава Кремля може підхопити ковід

19 грудня 2021 , 18:52
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Джерело:

Meduza

Кремль наївно вважає малоймовірним те, що Путін може заразитися коронавірусом. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков боязно сказав, що про таку перспективу йому не хочеться ні думати, ні говорити.

Пєсков упевнено заявляє, що весь персонал, який контактує з очільником Кремля, дотримується карантину та необхідних правил епідеміологічної безпеки. Самого ж Путіна він назвав "відповідальним громадянином" і запевнив, що той щепився.

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Ну, слухайте, він же Путін, хто його заразить? Він щепився, потім ревакцинувався і ще взяв участь у додатковому експерименті з цією назальною вакциною,
– сказав Пєсков. 

Також, за його словами, усі, хто має спілкування з Путіним, проходять попередній карантин або їх особливо тестують.

Путін і коронавірус

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Автор: Оксана Княжик