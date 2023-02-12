Зарано для розчарування: посол України у Британії розповів про ситуацію з винищувачами

Питання постачання винищувачів в Україну – гостро на порядку денному. Вадим Пристайко зауважив: він не розчарований тим, що відбувається зараз.

Анджей Дуда розповів, що для постачання винищувачів України необхідне спільне рішення країн НАТО. Польща готова діяти у повній координації з країнами-союзницями.

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Що каже Пристайко

Пристайко – посол України у Великій Британії – відповів на запитання, чи розчаровують його такі заяви.

Ні, поживем – побачимо,

– заявив Пристайко.

Він наголосив, що такі заяви, лунали, зокрема, перед схваленням передання Україні танків. Посол наголосив: такі заяви, як-от слова Дуди, роблять, аби зберегти єдність.

Зеленський пообіцяв Повітряним силам ЗСУ крила

У світі триває дискусія щодо передання України винищувачів. Володимир Зеленський, дякуючи захисникам українського неба, які блискуче відпрацювали під час чергової масованої ракетної атаки з боку Росії, пообіцяв їм нові та ефективні крила.

"Я дякую вам, Повітряні сили! І ми зробимо все, щоб у вас були сучасні та ефективні крила",

– заявив Зеленський.