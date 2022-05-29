Винищувачі збили дві повітряні цілі росіян на Сумщині: ймовірно, безпілотники

Українські герої продовжують бити ворога на землі та в повітрі. Росіяни зазнають втрат, але продовжують активний наступ на наші землі.

Російські окупанти активно обстрілюють прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Окрім того, ворог намагається здійснювати повітряну розвідку на території України.

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Наші герої збили дві ворожі цілі

Як повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, над територією Роменського району нашим винищувачам вдалося вразити дві повітряні цілі росіян.

Ймовірно, ворожі БПЛА,

– написав він.

Яка зараз ситуація у Сумській та Чернігівській областях

Російські окупанти продовжують активно обстрілювати Сумську та Чернігівську області, під їхнім вогнем опиняються прикордонні райони. Лише в обід 29 травня пролунало 12 вибухів. Здебільшого рашисти залучають до атак артилерію та міномети, але також здійснює удари з авіації.

Нещодавно американське видання Washington Post повідомило про те, що росіяни почали знову стягувати свої сили до українського кордону на ділянках, які межують із Сумською та Чернігівською областями. Зокрема, йдеться про збільшення кількості бойової техніки та живої сили.

Українські прикордонники пильно стежать за ситуацією та готові реагувати на повторне вторгнення російських окупантів, якщо вони спробують його втілити. Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що наразі потреби для евакуації мирного населення немає.

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Чехія заявила про намір надати Україні військову допомогу на суму в 30 мільйонів доларів. Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова вже підготувала відповідне звернення до місцевого парламенту та заявила, що підтримка України має бути постійною та стабільною.

Російським окупантам ніяк не вдається відновити свої сили після шалених втрат, яких вони зазнали в Україні. Ворог зібрав багато "гарматного м'яса" на територіях псевдоформувань "ДНР" та "ЛНР", але навіть там чоловіки не просто відмовляються воювати проти України, а й готові організовувати бунти.

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