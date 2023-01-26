У кількох областях України чули вибухи: у Вінниці офіційно підтвердили роботу ППО

У кількох областях України зранку 26 січня під час масованої атаки з боку Росії чули звуки вибухів. У регіонах України працює протиповітряна оборона.

Звуки вибухів чули на Вінниччині, Одещині та Дніпропетровщині, повідомляє 24 Канал. Близько 8:59 з'явилося повідомлення про вибухи у Вінницькій області, після чого стало відомо, що в регіоні працює ППО.

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Сили оборони ведуть повітряний бій

Голова Вінницької області Сергій Борзов повідомив, що триває повітряний бій. За його словами, Повітряні сили ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною.

Мер Вінниці Сергій Моргунов о 9:10 написав, що в місті чули роботу ППО.

Також близько 9 ранку повідомлялося про роботу ППО в Одеській і Дніпропетровській областях. В Одеській області чули вибухи, після чого з'явилося нібито повідомлення про приліт. Втім, офіційної інформації немає.

На Дніпропетровщині ППО відпрацювала трішки раніше, однак також є інформація про приліт. Місцева влада поки не підтверджувала інформацію.

Також о 9:15 з'явилося повідомлення про роботу ППО в Житомирській області.

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