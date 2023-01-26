У кількох областях України чули вибухи: у Вінниці офіційно підтвердили роботу ППО
У кількох областях України зранку 26 січня під час масованої атаки з боку Росії чули звуки вибухів. У регіонах України працює протиповітряна оборона.
Звуки вибухів чули на Вінниччині, Одещині та Дніпропетровщині, повідомляє 24 Канал. Близько 8:59 з'явилося повідомлення про вибухи у Вінницькій області, після чого стало відомо, що в регіоні працює ППО.
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Сили оборони ведуть повітряний бій
Голова Вінницької області Сергій Борзов повідомив, що триває повітряний бій. За його словами, Повітряні сили ЗСУ контролюють повітряний простір над Вінниччиною.
Мер Вінниці Сергій Моргунов о 9:10 написав, що в місті чули роботу ППО.
Також близько 9 ранку повідомлялося про роботу ППО в Одеській і Дніпропетровській областях. В Одеській області чули вибухи, після чого з'явилося нібито повідомлення про приліт. Втім, офіційної інформації немає.
На Дніпропетровщині ППО відпрацювала трішки раніше, однак також є інформація про приліт. Місцева влада поки не підтверджувала інформацію.
Також о 9:15 з'явилося повідомлення про роботу ППО в Житомирській області.
Масована ракетна атака: що відомо
- Росіяни розпочали атакувати Україну ще пізно ввечері 25 січня, коли випустили понад 20 дронів-камікадзе. Та в Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог не досяг свого, адже Сили оборони знищили всі "Шахіди".
- При цьому в Генштабі ЗСУ попередили про велику небезпеку подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. В оперативному командуванні "Південь" підтвердили ракетну загрозу.
- Українські військові зафіксували активність ворожої стратегічної авіації з напрямку Каспійського моря. Саме звідти Росія дуже часто завдає масованих ракетних ударів по Україні.
- Крім того, відомо, що Росія збільшила присутність у Чорному морі. Там перебувають ракетоносії, які готові запустити "Калібри". Повідомлялося про три такі ракетоносії, на чиїх бортах 20 ракет.
- Близько 7:50 ранку по всій території України оголосили повітряну тривогу. Після цього голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські ракети вже на території України.
- Близько 8:25 з'явилася інформація про вибухи в Миколаївській області. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак о 8:27 повідомив, що є перші збиті ракети, які випустили росіяни.
- Через ракетну атаку в регіонах України почали вводитись превентивні відключення електроенергії. Зазначимо, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БпЛА по енергооб'єктах.